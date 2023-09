Nadia Calviño responde a Yolanda Díaz sobre Telefónica: "Somos un país serio y vamos a proteger nuestro interés"

La compra del 9,9% de Telefónica por parte del grupo saudí STC sigue generando controversia en el Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, se mostró ayer muy crítica con dicha operación: "No podemos consentir que continúe". Sin embargo, el ala socialista del Gobierno no rechaza la operación y asegura que la están estudiando con el objetivo de "proteger el interés general, el interés estratégico de nuestro país", ha afirmado con rotundidad la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, quien se encuentra representando a España en la cumbre del G20.

"España es un país serio"

Tras ser preguntada por la postura de Yolanda Díaz, Calviño ha mandado un mensaje contundente con el que asegura que, aunque no ha tenido ocasión de hablar con el príncipe heredero, van a "analizar la operación con el máximo rigor" y van a "tomar las decisiones oportunas", siempre protegiendo "el interés general de nuestro país".

Telefónica y el Gobierno se mantienen "en contacto constante"

"Activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país", ha garantizado la ministra de Asuntos Económicos en funciones. Calviño también ha dicho que están "en contacto constante con la compañía" y, por supuesto, el señor Pallete la mantiene "puntualmente informada de todos los desarrollos en estos últimos días".

La vicepresidenta primera en funciones también ha sentenciado que "España es un país que atrae importantes inversiones estratégicas del del exterior, es un país receptor de inversión extranjera, y lo que vamos a hacer es, como hemos venido haciendo, desde que llegamos al Gobierno, proteger el interés general, proteger el interés estratégico de España".

"Esta inversión extranjera es muy importante para el crecimiento económico y autorización tecnológica de nuestro país y, por eso, España es un país serio y es un país que hará un análisis riguroso, como no puede ser de otra manera. Desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico España", ha repetido la ministra en funciones. Calviño ha concluido reconociendo "el papel estratégico que tiene Telefónica desde muchos puntos de vista, incluyendo la defensa y la seguridad".

Las declaraciones de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, dijo este viernes que "no se puede consentir" lo que ha pasado con la compra del 9,9 % de las acciones de Telefónica por parte del grupo saudí STC y que así se lo había trasladado directamente a Calviño. Al ser preguntada por esa conversación, Calviño no ha querido comentar detalles de la misma y ha dicho que "no es para andar comentando" las conversaciones que pueda haber entre los miembros del Gobierno, pero ha repetido de forma reiterada que España "es un país serio".

"No podemos consentir que esta operación continúe"

"Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", sentenció Díaz.