La monumental bronca entre Iago Negueruela y Marga Prohens por unas fotos de Puigdemont y Josu Ternera

Los asistentes a la sesión parlamentaria Balear de esta mañana, han sido testigos de una disputa entre la presidenta del Govern, Marga Prohens y el socialista Iago Negueruela.

La líder del ejecutivo balear ha enseñado durante su intervención las fotos del líder de Junts, Carles Puigdemont y Josu Ternera, terrorista miembro de ETA. Estas fotos las ha utilizado para criticar al PSOE por lo pactos establecidos a lo que Prohens ha declarado "estos no son mis socios". Estas acusaciones han provocado una situación muy tensa, cuando el líder de la oposición ha pedido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que no se incluyeran esas palabras en el diario de sesiones.

La discusión se ha iniciado cuando Negueruela ha hablado sobre la relación entre el Partido Popular con Vox y la vinculación con la creación de la Oficina de Libertad Lingüística, a lo que Prohens ha contestado: "no tenía pensado hacerlo, pero su falsa superioridad moral me obliga a hacerlo", momento en el cual ha procedido a enseñar las fotos de Puigdemont y Josu Ternera, a la vez que declaraba "¿Sabe quienes no son mis socios? Ni un prófugo de la justicia ni un terrorista que justifica los asesinatos a guardias civiles. El Partido Socialista Obrero Español, como partido de estado no debería tener a estos socios".

La intervención de Prohens ha provocado el enfado de Negueruela que ha declarado: " Utilizar la foto de un terrorista y un asesino en la Cámara es indigno para la presidenta del Govern. Le pido que lo retire del diario de sesiones". Acto seguido, ha pedido al presidente del Parlament interpelar por alusiones, petición que ha sido concedida por parte de Le Senne tal y como recoge el artículo 81 del Parlament, por lo que Negueruela ha contado con tres minutos de réplica y le ha quitado el turno de palabra a Prohens. Esto no ha gustado a los diputados de Vox, por lo que han procedido a abandonar la sala. Tampoco ha sido bienvenido por parte de Prohens, que ha mostrado su disconformidad.

Marga Prohens, ha dado su negativa ante la petición de retirar sus palabras y las imágenes y le ha advertido al socialista que no va a consentir "este tono de amenaza hacia la presidenta semana tras semana. Se tiene que acostumbrar a esta situación".