Montserrat Gomendio: "La LOMCE no es una reforma de recortes, sino de cambio de modelo"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha defendido que la reforma educativa y los recortes en esta materia "no tienen nada que ver". En una entrevista en Espejo Público, la secretaria de Estado ha afirmado que los recortes han sido algo sobre lo que el Gobierno no ha tenido "capacidad de decisión" porque "no había dinero".