Monago: "Tengo el apoyo de mi Presidente y de mi Secretaria General"

José Antonio Monago ha concedido a Espejo Público la primera entrevista después de haber comparecido ante todos los medios para aportar "ocho materiales oficiales que desmontan la información" en la que se le acusaba de haber realizado 32 viajes a Canarias con, preuntamente fondos públicos.

El presidente extremeño ha asegurado ante Susanna Griso que fueron 16 viajes los que realizó en ese tiempo a cargo del Senado, por motivos de trabajo, y no 32 como se publicó anteriormente. Monago que se ha mostrado prudente por las posibles acciones que se puedan emprender ha justificado que la información se dio "de mala fe" porque "en el periodo que se denuncia hubo 32 plenos y se ha hecho la inferencia de que cada vez que había un pleno yo me iba".

Monago asegura que "era un cóctel perfecto para que me hubieran destruido" ya que lo publicado mezclaba los viajes del senado con viajes que el extremeño realizó de forma privada y que según acredita con el extracto de su visa pagó de sus bolsillos. Sin acusar a nadie deja entrever que tiene sospechas sobre quié se encuentra detrás de la gente que dijo: " No podemos con él en lo político, vamos en lo privado, vamos a romperle las piernas".

El líder autonómico ha querido dejar claro que en todo momento contó con el apoyo del presidente del Gobierno y de su Secretaria General. "Mariano Rajoy creyó en la veracidad de lo que le estaba diciendo sin tener aún ningún papel. Tengo el apoyo de mi Presidente y de mi Secretaria General" y añade: "Si no hubiera tenido ese apoyo quizás me hubiese planteado más cosas".

Además Monago ha reiterado "el puntal fundamental" que ha sido su familia, por los que más le ha dolido esta polémica.

El político ha explicado que ha comparecido hoy y no antes para aclarar todo porque "quería poder defenderme, pero no tenía los documentos. He querido esperar a tener todas las certificaciones para defenderme" haciendo referencia tanto al certificado de los viajes de trabajo recibidos del Senado como al extracto bancario de su visa. "He sido lapidado y necesitaba no solo hablar, sino acreditar".