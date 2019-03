"En un mes se podría conocer el futuro procesal de la Infanta si no hay pruebas relevantes"

El juez Marcelino Sexmero considera que las preguntas que hizo el juez José Castro fueron "con el objetivo de que se deduzcan indicios o pruebas". Ha recordado que "un imputado tiene derecho a no declarar, casi la obligación", ha insistido, y cree que es ilógico que en el sistema judicial español "primero decimos tienes derecho a no declarar y luego le preguntamos y le obligamos a que vaya con abogado".

Ante ello reconoce que "no me soprenden las evasivas de la Infanta", ya que si miente puede que la descubran y haya un nuevo indicio, mientras que si responde que lo desconoce, no se expone a ello.

En un delito fiscal, en un prinicipio como es en este caso señala, que aunque es difícil hablar de plazos "con la documentación que hay se podría conocer (el futuro procesal de la Infanta) en un mes si no hay pruebas relevantes", o bien "dilatarse si se solicitan nuevas pruebas al hilo de respuestas que haya dado".

Reconoce que "la declaración como imputado no suele aportar nada, porque el derecho a no declarar y a no declararse culpable provoca un derecho que no se tiene, que es el derecho a mentir".