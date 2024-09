El mensaje de Alvise Pérez sobre los 100.000 euros: "Va muy lento. El tiempo me come para los pagos de campaña"

En un vídeo colgado en sus redes sociales, el eurodiputado Alvise Pérez ha reconocido haber recibido 100.000 euros en negro. Lo justificó asegurando que si lo declaraba, la "mafia" de Hacienda se quedaría con la mitad. Esos 100.000 euros se los pagó un empresario de una plataforma que ha sido denunciada por una presunta estafa piramidal. La Fiscalía del Supremo, investiga a Alvise Pérez, que está aforado, por presunta financiación ilegal en la campaña de las europeas.

Lo que Fiscalía investiga -un presunto delito de financiación irregular a su partido- no es lo que reconoce el eurodiputado. "Todo impuesto que podáis evitar no lo paguéis", instaba Alvise Pérez en el vídeo. Entre los mensajes que intercambió con el empresario de criptomonedas, destaca el agradecimiento del eurodiputado: "100.000 gracias".

Esto sería un delito fiscal, con una multa, mucho menos grave de la que tendría si la Justicia le condena por financiación ilegal, con pena de cárcel. De ahí la insistencia en su versión: "Honorarios privados. Repito, privados". La clave es que lo que defiende el eurodiputado no encajaría con los mensajes que intercambiaba con el empresario, dónde días antes de las elecciones europeas Alvise llega a decir esto: "Qué bueno! Pero va muy lento. El tiempo me come para los pagos de campaña".

No es la única causa judicial a la que se enfrenta el líder de 'Se Acabó la Fiesta'. Vox ha anunciado que se querellará contra él por sugerir que Santiago Abascal también está implicado en este caso. Se suma a la decisión de la Audiencia de Sevilla, que considera que Alvise pudo cometer un delito al publicar una foto de la hija de Pedro Sánchez.

La confesión de Alvise

"No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad", confesó el eurodiputado.

"Somos millones de trabajadores esclavizados en puestos en este país y a veces cobrar una actividad sin factura es lo que queda", dice Alvise en su vídeo. Califica a Hacienda de "mafia" y que aceptó cobrar esos "honorarios privados sin factura para tener ahorros" y no enriquecerse con la actividad política. "Me niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío", exclama.

