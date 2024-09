Alvise reconoce haber recibido 100.000 euros en negro de un empresario: "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis"

El eurodiputado Alvise Pérez reconoce haber recibido 100.000 euros en negro del empresario de criptomonedas que lo ha denunciado. Dice que cobró el dinero en efectivo y sin factura. En un video publicado esta tarde, critica también a Hacienda de quien dice -textualmente- que esclaviza a los trabajadores a impuestos. Este jueves, la Audiencia de Sevilla ha ordenado investigar al líder de 'Se Acabó la Fiesta' por publicar una foto privada de la hija de Pedro Sánchez.

"Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis", comentaba el eurodiputado. "No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad", confiesa.

"Somos millones de trabajadores esclavizados en puestos en este país y a veces cobrar una actividad sin factura es lo que queda", dice Alvise en su vídeo. Califica a Hacienda de "mafia" y que aceptó cobrar esos "honorarios privados sin factura para tener ahorros" y no enriquecerse con la actividad política. "Me niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío", exclama.

La Audiencia de Sevilla ordena investigar a Alvise por publicar una foto de la hija de Sánchez

El juzgado de instrucción número 1 de Sevilla investigará un posible delito de revelación de secretos por parte de Alvise Pérez. La Audiencia Provincial de la capital hispalense ha ordenado a este juzgado indagar en la publicación de una foto de la hija de Pedro Sánchez que fue divulgada a través del canal de Telegram del eurodiputado.

En esa imagen aparece la hija de Sánchez fue enviada por el canal de difusión de Pérez, que acumula más de 710.000 seguidores. Publicó en su cuenta la imagen con el mensaje: "[A.S.G.], hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado".

"Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo", manifestó. Este mensaje lo corrigió minutos más tarde con una foto que tenía la cara tapada con un emoticono. Sin embargo, la foto ya estaba circulando en redes sociales.

