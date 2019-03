Méndez de Vigo explorará si hay "margen de maniobra" para aplicar la Lomce

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado este martes que el Gobierno "no piensa paralizar" la implantación de la Lomce, porque eso sería crear "incertidumbre", y ha anunciado que hablará personalmente de manera "inmediata" con todos los consejeros autonómicos para aplicarla "lo mejor posible".



En su estreno parlamentario como ministro, en el pleno del Senado, Méndez de Vigo ha afirmado que va a explorar el "margen de maniobra" que puede haber en la reforma educativa, aunque las leyes, ha recordado, hay que "cumplirlas", al igual que los calendarios de aplicación.



Según el calendario de la Lomce, incluido en la propia ley, se implantará la reforma en septiembre en los cursos pares de Primaria, primero y tercero de Secundaria y primero de Bachillerato.



Méndez de Vigo ha respondido a tres preguntas de la oposición sobre las políticas de su departamento (CiU), las subida de tasas universitarias (PSOE) y el calendario de implantación de la Lomce (Entesa), así como una interpelación sobre esta misma cuestión (PSOE).



El ministro ha indicado que España tiene tres grandes problemas: la financiación autonómica, la justicia y la enseñanza, que "tenemos que resolver entre todos", ha dicho, porque van a influir en las generaciones futuras.



Ha apostado así por una actitud de diálogo y de escuchar antes de tomar decisiones respecto a la Lomce, ya que la lealtad es "en doble sentido", ha señalado en alusión a que la nueva consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, haya anunciado el rechazo a la implantación inmediata de la Lomce, mientras que otras comunidades sí lo van a hacer.



"No podemos crear desigualdades, las leyes hay que cumplirlas, los calendarios hay que cumplirlos, pero hay margen de maniobra dentro de las mismas y eso es lo que voy a explorar", ha precisado.



Ha recordado que aún no están constituidos todos los gobiernos, pero que su intención es escucharles y, cuando "sepa sus preocupaciones y deseos", llevar una propuesta a una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación.



El ministro ha asegurado que las cuentas públicas han pasado de números rojos a verdes porque las reformas del Gobierno y el esfuerzo de los ciudadanos han dado fruto, lo que va a permitir que el gasto educativo "crezca", como que haya aumentado casi 900 millones de euros entre 2014 y 2015 (de 37.056 a 37.945 millones) en las comunidades.



Sobre el aumento de los precios de matrícula universitaria y la pérdida de 73.000 alumnos en tres cursos, según el PSOE, el ministro ha negado que haya sido por falta de becas o por las tasas que abonan, cuyo mínimo y máximo, ha señalado, están "por debajo" de la media de la UE, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea de 2015.



Ha agregado que "los datos son los datos", pues en el curso 2011-12, en todos los niveles en España, hubo 681.000 becas y, en el 2014-15, ha habido 722.811.