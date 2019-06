La mayoría absoluta del Congreso se mantiene en 176 diputados pese a la suspensión de cuatro

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles, en aplicación del informe jurídico redactado por los letrados del Congreso sobre los efectos de la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el 'procés', que ninguno de ellos cobre ni un día de sueldo de la institución. Asimismo, suspendidos de sus funciones y no pueden votar.

Los diputados elegidos en las elecciones del pasado 28 de abril generan derecho a cobrar su asignación constitucional desde el día de las elecciones aunque no formalicen su condición de parlamentarios hasta el día de la constitución de la Cámara. Por ello, en principio tanto Oriol Junqueras, de ERC, como Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, tenían derecho a percibir esta retribución siempre que, como el resto de electos, no estuvieran percibiendo a la vez otro sueldo público.