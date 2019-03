Mas sobre la resolución del Parlament: "Jurídicamente queda anulada, políticamente, no"

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha afirmado este jueves que la resolución independentista del Parlament "jurídicamente está claro que queda anulada; políticamente, no" con la sentencia del TC que la considera inconstitucional.

En una entrevista radiofónica, ha sostenido que el fallo era previsible, pero "la voluntad del Parlament no se puede anular" porque ningún tribunal puede anular el deseo de independencia de una gran parte de los catalanes, que ha definido como significativa. Sobre el hecho de que no hay mayoría de catalanes independentistas, es consciente de que "no habiendo llegado al 50%, no se puede culminar este proceso sin pasar otra pantalla democrática en forma de referéndum o consulta".

Sin embargo, ha insistido en que el TC "no puede hacer cambiar la opinión de casi la mitad de la población catalana", y ha recordado que las elecciones catalanas sí dieron una mayoría de escaños a los independentistas. Mas seguirá adelante con el proceso soberanista si le invisten, lo que implica leyes que preparen estructuras de Estado, aunque no sean operativas hasta que llegue la independencia.

También ha asegurado que llamará al próximo presidente del Gobierno para dialogar, y ha recordado que la resolución independentista habla de negociar con el Estado, además de con la UE: "Seguro que se pueden encontrar soluciones si todos respetamos nuestra propia legalidad". Artur Mas ha lamentado que el Gobierno central, en cambio, "ha escogido la vía de los tribunales y de las querellas" --en alusión a su imputación por la consulta del 9N-- en vez del diálogo.

LA REINCORPORACION DE VILOCA

Sobre las acusaciones de corrupción al partido que lidera, CDC, Mas ha defendido que el tesorero, Andreu Viloca, haya vuelto a su puesto tras su puesta en libertad, porque nunca perdió el cargo y está imputado. Ha definido imputado como investigado, es decir, "que se tiene alguna sospecha de haber cometido alguna posible irregularidad", y ha añadido que actuaría si le constaran indicios de corrupción, como se hizo con el expresidente Jordi Pujol cuando confesó.