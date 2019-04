Mas: "Quiero reconocer mi error: Haber confiado en el sentido de país de la CUP"

Artur Mas ha querido reconocer su propio error y el de Junts pel Sí tras la reunión del Govern, que considera que ha sido "haber confiado en el sentido de país de la CUP". Tras reconocerlo, ha asegurado que desde Junts pel Sí confiaban en la CUP.

El presidente en funciones cosidera que la CUP ha cometido un error de gigantescas proporciones en la decisión del domingo, el "no" a su investidura como Presidente. "La soberanía catalana no se puede ejercer con la mentalidad de la CUP", añade. Recalca que "sólo se puede hacer sumando y no restando, sólo se puede hacer votando y no vetando. Es la única manera de construir y triunfar en la soberanía de Cataluña, que requiere que personas muy distintas trabajen juntos".

"Hasta el domingo hay tiempo para la investidura", ha querido resaltar Mas tras reconocer que, si no hay cambios, el lunes firmará "el decreto de convocatoria de las nuevas elecciones de Cataluña". Ha asegurado que preferiría no firmar el decreto, ya que "no es el escenario" que desean "pero la CUP ha hecho que esa esa la realidad".

Por último, ha señalado que Junts pel Sí ha hecho muchas ofertas y "ninguna de ellas ha servido para llevar a cabo la investidura". Por "cada oferta hay un 'no' de la CUP", apunta Artur Mas. "La CUP ha ejercido su deber de decidir, ahora nosotros vamos a valorar esta decisión", concluye.