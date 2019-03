Mas dice estar "limpio de corrupción" y confía en los responsables de finanzas de CDC

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que él personalmente está "limpio de corrupción" y que, pese a que en su partido no lleva los asuntos económicos, confía "plenamente" en que los responsables de finanzas no han actuado de forma irregular.

Tras lo registros policiales en la sede de CDC y la CatDem -fundación del partido- del pasado viernes, Mas, en una entrevista radiofónica, ha recalcado que las áreas política y administrativa están separadas en su partido.

"Estoy seguro de que no han actuado irregularmente"

"El partido no lo llevo económicamente", ha remarcado Artur Mas, quien en todo caso ha dicho que se "fía plenamente" de las personas que han llevado las finanzas de CDC, incluido el extesorero Daniel Osàcar. "Conociendo a estas personas, estoy seguro de que no han actuado irregularmente", ha puntualizado.

Mas ha afirmado que desconoce si estos registros, derivados de una investigación sobre posibles comisiones irregulares de Teyco a CDC, forman parte de un ataque contra el proceso catalán, pero ha opinado que se "amplificaron" las actuaciones policiales del pasado viernes para crear un "espectáculo", lo que le hace "sospechar de otras cosas".

"Habrá gente, no sé quién, poderes, que no darán la cara, que intentarán seguramente organizar montajes para desestabilizar e influir en Cataluña" antes de las elecciones del 27S, ha añadido el número 4 de la lista Junts pel Sí. Mas reiterado que le consta, por lo que dice la propia Teyco, que esta empresa ha hecho donaciones no sólo a la CatDem sino también a fundaciones de otros partidos políticos, sin dar siglas.