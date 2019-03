Mas denuncia "una actitud de menosprecio humillante" hacia Cataluña

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha manifestado este domingo su convencimiento de que la llegada de José María Aznar al Gobierno supuso para Cataluña un retroceso, no sólamente en términos autonómicos: "Empezó una actitud de menosprecio, alguna vez incluso humillante", que en opinión de Mas afectó a la dignidad, a la confianza y -añade- "por tanto a la amistad".



En una entrevista junto al expresidente Felipe González en el programa ' Salvados' de La Sexta, Mas ha descrito además lo que en su opinión supuso para Cataluña la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010: “Fue absolutamente innecesaria y absolutamente humillante".



El "miedo" de Europa

Por su parte, González ha querido dejar constancia del "profundo rechazo" desde Europa hacia la consulta soberanista: "No es que sean neutrales, es que están aterrados de pensar que se puede producir una desarticulación territorial interna respecto de los Estados nación que conforman la UE”.



Sin comunicación con Moncloa

Preguntado por Jordi Évole, el president de la Generalitat ha asegurado que desde agosto no ha mantenido conversación alguna con Mariano Rajoy, pero que el jefe del ejecutivo le ha transmitido que "no tiene nada que hablar" respecto a posible pasos de Cataluña hacia la independencia.



Consulta "de una forma u otra"

Mas ha manifestado su convencimiento de que la consulta tendrá lugar "de una forma u otra, y siempre de acuerdo con un marco legal".



Inmediatamente, ha descrito de qué tres formas se respetaría esa afirmación: “Una, negociada y acordada, sabiendo que estamos haciendo una consulta, no estamos tomando una decisión última y definitiva con consecuencias jurídicas inmediatas”. “Otra, de acuerdo con una ley específica del Parlamento catalán”, describe Mas como segunda opción. Y “si ninguna de estas dos es posible" añade que la tercera sería "cuando haya elecciones en Cataluña para configurar el Parlamento catalán, porque mucha gente va a convertir estas elecciones en una consulta”.