Mas: "La convención del PP es un festival de amenazas"

El presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado que la reunión que celebra desde en Barcelona el PP "no es una convención de ideas y propuestas", sino que es "un festival de amenazas" a Cataluña, y ha denunciado la campaña "sucia" que ha emprendido el PP a favor del "no" cuando rechaza la consulta.

Mas ha hecho estas declaraciones en el marco de la convención municipal que CDC celebra en Calella, y después de los mensajes que dirigentes del PP han vertido durante la jornada a raíz del debate sobre el proceso soberanista para celebrar una consulta de autodeterminación el próximo 9 de noviembre en Cataluña.

Artur Mas ha reaccionado a la convención del PP: "Espero que esta convención sea una convención de ideas... ¿Es mucho pedir que sea una convención de ideas y propuestas? Todo lo que nos llega no va por aquí. Es un festival de amenazas. De momento la hacen así. Esperemos que acabe con alguna idea".

De la misma manera, Mas señala: "Si pudiésemos contraponer ideas, entendería perfectamente a un Gobierno español que convenciera a los catalanes que es mejor estar dentro que fuera. No entiendo un Gobierno y un partido que no dejen a los catalanes decidir su futuro. Este festival de amenazas no va a ningún sitio. Esperemos que, con los peces más grandes, haya aportaciones en positivo. No vienen a convencer, vienen a asustar".

El president ha destacado que desde el PP quieren convencer que una Cataluña independiente sería "de pobres y no podremos pagar nada... ¿Estos son sus planes?". Además, ha añadido que "si van por este camino es que ya hacen la campaña de la consulta, por lo que entienden que la consulta se hará. Si no quieren consulta que no pierdan el tiempo. Están en campaña, una campaña sucia, pero están en campaña por el no".

Por otro lado, Mas también ha hablado de el intento fallido de los partidos catalanistas de ir unidos en las elecciones europeas: "Es una lástima, a lo mejor no cubre las expectativas de país pero si no lo ven claro, no podemos insistir. Como mínimo pactemos un programa común para ir con una voz propia a Europa y que vean que, a pesar de no ir juntos, podemos llevar un programa similar".