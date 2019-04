Mariola Vargas: "No me sentí ni humillada ni maltratada"

La nueva alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha explicado en Espejo Público que en ningún momento se sintió "ni humillada ni maltratada" al pasar los exámenes de transparencia impuestos por Esperanza Aguirre para ocupar las alcaldías vacantes tras la operación púnica. Vargas sí admitió que no fue cómodo hablar de su vida privada ante los medios.



"Ni humillada ni maltratada. Fue incómodo porque hay que mostrar tu vida ante los medios. Las medidas de trasparencia puede que lo sean. Mostré lo que soy y lo que he hecho", explicó la alcaldesa de Collado Villalba ante las preguntas de Susanna Griso.



Vargas desmintió que les dieran las preguntas antes de someterse a las preguntas y aseguró que lo que sí les facilitaron fue un formato de "cómo se iba a desarrollar el evento". La alcaldesa indicó que sabían en qué "bloques se iba a desarrollar: Un bloque sobre tu vida privada, un bloque sobre tu trayectoria profesional y un bloque sobre tu vida política", pero que "nadie me dijo lo que tenía que contestar".



"Nadie me tiene que decir cuántos hijos tengo, dónde vivo o si tengo cuentas en Suiza", aseveró Vargas.



Preguntada por la expresión de "perro judío", que utilizó en un momento del examen, Mariola Vargas reconoció que fue "una expresión desafortunada" y que ya ha "pedido perdón a la comunidad judía tanto por escrito como públicamente".



Vargas también negó que en algún momento hubiera sospechado sobre el anterior alcalde de la localidad, Agustín Juárez, que dimitió tras ser detenido y puesto posteriormente en libertad durante el marco de la 'Operación Púnica'.



"Nos avisaron esa misma mañana de que la Guardia Civil había entrado en el ayuntamiento de Collado Villalba. Pensábamos que era por la gestión del alcalde anterior, del túnel famosos de Collado Villalba", aseguró Vargas.



Respecto a su relación con Juárez, la alcaldesa indicó que ha sido "de trabajo intenso durante estos siete años. Con muy buenos resultados sobre todo en estos tres últimos años".



Vargas también eludió pronunciarse sobre si cree en la inocencia de Agustín Juárez y pidió que "la justicia lo esclarezca cuanto antes".Por último, Vargas aseguró que someterse a los exámenes de transparencia es "una decisión personal" y que no conoce a nadie "que no quieran presentarse a esta medida".