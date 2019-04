La alcaldable de Collado Villalba dice que "ser corrupto es una opción personal", como "elegir vino o cerveza"

La alcaldable de Collado Villalba, Mariola Vargas, primera candidata del PP que se somete a un interrogatorio por parte del PP de Madrid y de la prensa, ha defendido que "ser corrupto es una opción personal", como "elegir entre vino o cerveza", lo que le ha llevado a afirmar que no entiende "como alguien puede ser corrupto".

Preguntada sobre si los 'superiores' de un partido deben dimitir si sus subordinados caen en la corrupción, es decir, si la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, debería presentar su dimisión tras el estallido de la 'operación Púnica', la hasta ahora concejal de Familia de Villalba ha contestado que "no" aunque "dependería de cada caso". "Es tan fácil (ocultar la corrupción) como que me mienta mi hijo si le pregunto si ha estudiado y no lo ha hecho", ha puesto de ejemplo.

Vargas ha contestado así en el primer interrogatorio lanzado por el PP de Madrid para sus candidatos en el que ha respondido a las preguntas de la prensa y de la viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid, María Eugenia Carballedo; el vicesecretario del PP de Madrid, Bartolomé González; la expresidenta del PP de Collado Villalba, Carmen Rodríguez; el concejal del distrito de Salamanca y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid, Fernando Martínez Vidal; y el presidente de Nuevas Generaciones del PP de Collado Villalba, Adán Martínez.

Vargas ha señalado, igualmente, que la única receta contundente ante la corrupción es "decir no si te ofrecen algo". Esto le ha llevado a afirmar que la "mayoría" de los políticos "son gente buena y honrada", a pesar de que el exalcalde de Collado Agustín Juárez saliera detenido del Ayuntamiento por su implicación en la trama Púnica. De él ha dicho que encabezó una gestión "bastante positiva". "Hizo muchísimas cosas buenas, independientemente de los hechos acaecidos", ha resumido.

Mariola Vargas ha hecho una defensa cerrada de la clase política, poniendo el acento en los políticos municipales, los de la Administración más cercana al ciudadano. "Somos gente normal, que vivimos en nuestros barrios. Yo voy en el mismo coche, compro en Mercadona, conozco a mis vecinos pero estamos rodeados de un ámbito de gente más grande", ha señalado.

En cuanto a este interrogatorio, la popular ha alabado esta "medida de transparencia". No ha contestado si esta medida podría haber evitado los casos de corrupción pero sí que pasando por este examen queda "retratada". "Si hago lo contrario a lo que digo miento, es una forma de quedar retratada públicamente", ha zanjado.