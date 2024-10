Marimar Blanco, sobre el Gobierno: "Están orgullosos de romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios de nuestra historia"

"Ustedes están orgullosos de romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios de nuestra historia". Con esa dureza ha cargado desde el Senado la diputada del PP, Marimar Blanco, contra el Gobierno por "colar" la enmiendaque permite reducir penas a etarras. Vuelve a pedir perdón por votar a favor de la reforma en el Congreso de los Diputados.

Desde la Cámara Alta, la hermana de Miguel Ángel Blanco, diputado popular asesinado por la banda terrorista ETA, ha mostrado su "dolor e indignación al comprobar la maniobra oculta y calculada con la que este Gobierno ha colado de una manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios". "A asesinos de inocentes que dieron su vida en defensa de la libertad, la dignidad y la convivencia. Principios que Sánchez pretende pisotear y socavar sin los más mínimos escrúpulos", lamenta la diputada.

Blanco habla de una diferencia entre "cometer un error y liberar los asesinos de ETA". "Nosotros hemos pedido perdón e intentado retrasar la solución", en alusión al voto a favor en el Congreso. "Están a tiempo de retirarlo y pedir perdón. Perdón por dar prioridad a unos votos manchados de sangre frente a la dignidad de las víctimas. Perdón por elegir presos a cambio de presupuestos. Hoy están a tiempo de retirar esta ley o abrazar el aplauso de los presos de ETA. Callarán y volverán a claudicar", denuncia en el Senado.

Lo "correcto", dice Marimar Blanco, es "que si cometemos un error, lo corregimos". "Lo correcto es que si las víctimas nos piden que retiremos unas imágenes, las retiramos. En cambio, lo nauseabundo es no retirar un proyecto de ley a pesar de que las víctimas se lo están exigiendo porque claman justicia a gritos. A pesar del grito desesperado de las víctimas, hoy ustedes les dirán de nuevo 'no'. Porque el voto socialista no fue un error, fue una decisión calculada y voluntaria que cumple con las demandas de sus socios, los herederos de ETA. Y lo hacen de la mano de su principal aliado, Sumar. Les pido que sean valientes y reconozcan que ese texto es consecuencia de ese pacto encapuchado con Otegi", clama desde la Cámara Alta.

Acusa al Ejecutivo de "abrir heridas"

Acusa al Gobierno de "abrir heridas" con esta enmienda. "Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta. Ofreciéndole la llave de la libertad y la impunidad a terroristas. Además lo hacen a conciencia. Y con una frialdad que resulta insoportable. Porque ustedes sabían y saben que esta enmienda no solo abre las puertas de la cárcel, sino algo mucho más grave: abren las heridas de las víctimas, a quien ni siquiera ustedes las dejan, nos dejan sufrir al menos en paz".

Exclama Blanco desde la tribuna que "algo falla" cuando "los socios, los herederos de ETA se ríen mientras las víctimas clamamos un mínimo de decencia, de dignidad y de Justicia desde esta tribuna". Dirigiéndose al PSOE, afirma que "no les quepa la menor duda que la historia recordará al Partido Socialista por su complicidad y cobardía. La historia recordará este Gobierno de quien liberó a violadores, a golpistas, a cambio del apoyo de independentistas. Y a terroristas a cambio del apoyo de los herederos de ETA, es decir, de Bildu".

