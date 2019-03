Mariano Rajoy: "Se puede cambiar la constitución, pero con acuerdo de todos"

CLAUSURA DE LA 21 INTERPARLAMENTARIA DEL PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado en Guadalajara que "las leyes se pueden cambiar, pero no se violán". Rajoy ha dicho en la clausurara de la reunión interparlamentaria del PP que "un gobernante no puede hacer lo que quiera, sin ley no hay democracia" y ha añadido que "se puede cambiar la constitución, pero con el acuerdo de todos".