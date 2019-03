Mariano Rajoy y el 9-N: "Es una pseudoconsulta que no cumple las condiciones democráticas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que siempre han mantenido una "actitud prudente" respecto a la consulta soberanista catalana y que su obligación es "que se cumpla la ley". Rajoy ha calificado el 9N como "una pseudoconsulta que no ha sido convocada", en la que no hay censo "ni ley que lo ampare" ni organización que vele por su neutralidad ni se conoce quiénes serán los miembros de las mesas de votación.



"Sinceramente, esto no se hace, la ley hay que cumplirla", ha dicho el jefe del Ejecutivo tras recordar que el presidente catalán, Artur Mas, acató la decisión del TC de suspender la ley de consultas y el referéndum convocado para el 9N.



"El gobierno recurrió la ley de consultas y el referéndum. Fue el Tribunal Constitucional el que dijo que no se podía celebrar. El gobierno de la Generalitat aceptó esa decisión al principio y fue una decisión acertada. A partir de entonces hemos visto una cosa distinta", ha explicado Rajoy.



"La intención de celebrar algo parecido, una pseudoconsulta que no cumple las condiciones democráticas: no tiene censo, ni una ley que lo ampare, ni un organismo que lo regule, plantea una cuestión que es del conjunto de los ciudadanos... La ley hay que cumplirla y esto no sirve para nada más que para generar tensiones", ha continuado el presidente.



La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Mañana, ha adelantado Rajoy, el Gobierno debatirá el informe del Consejo de Estado y, en el supuesto de que tome formalmente la decisión de recurrir el 9N, deberá esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional y, después, a la reacción de la Generalitat. "Espero que sea de acatamiento", ha apostillado.