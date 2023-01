Marcos Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', condenado a 7 años de cárcel

El ex alto cargo del PPCV, Marcos Benavent, ha sido condenado este martes a 7 años y 10 meses de prisión por su implicación en el 'caso Taula'. La Audiencia Provincial de Valencia considera que Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', es responsable de prevaricación, malversación, falsedad y blanqueo.

De la misma forma, la sala también le ha impuesto una multa de 295.000 euros y 93.186,54 euros en concepto de responsabilidad civil a abonar solidariamente con otro acusado.

Fiscalía Anticorrupción había pedido para él 8 años y 3 meses de prisión al considerarlo culpable de utilizar el dinero público de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia, de la que era gerente, para adquirir un apartamento en Xàbia.

Primera sentencia en el caso Imelsa

Además, el empresario Rafael García Barat, socio de Benavent en la firma que sirvió para desviar los fondos, ha sido sentenciado a 9 años y 2 meses, mientras que Jaime José Úbeda, considerado también testaferro del 'yonqui del dinero', tendrá que enfrentar una multa que asciende a 65.000 euros y otros 3 años de prisión por blanqueo y falsedad.

Entre los penados también se encuentran los empresarios José Antonio Toledo Salgado y Francisco Javier Márquez, condenados a 10 meses, y Francisca Tamarit, que tendrá que cumplir 5 años de prisión e inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

Por el contrario, la sentencia ha absuelto a Juan José Medina, ex vicepresidente de la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus, y al PP como responsable civil subsidiario. "En aplicación del principio 'in dubio prorreo', ha de absolverse a los acusados, así como al Partido Popular como responsable civil subsidiario. No se ha acreditado que por Marcos Benavent se autorizara el pago por Imelsa, y a cargo de sobrecostes en la facturación emitida por Themática Events SL a Imelsa, de los servicios prestados por esta empresa en las campañas electorales reseñadas", concluye el fallo.