El magistrado del TC Juan Carlos Campo solicita abstenerse de los recursos contra la amnistía

La ley de amnistía sigue centrando los debates en España. En esta ocasión, hay un protagonista destacado: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con Pedro Sánchez y magistrado del Tribunal Constitucional. Él es uno de los jueces que tiene que decidir acerca de los recursos que se presenten, pero ha pedido quedarse al margen, mantiene que quiere "abstenerse" de ese debate. Campo fue el ministro que firmó los indultos al 'Procés'.

Campo ha pedido apartarse en un primer recurso que ha recibido la corte de garantías contra la ley, a pesar de que ni siquiera ha comenzado su tramitación en el Congreso.

Durante estos días, han ido entrando recursos de amparo de particulares contra la proposición de ley que, según las fuentes consultadas por EFE, no tienen recorrido al no haberse aprobado la ley. De esta manera, no afectan a nadie hasta el momento. Uno de esos recursos ha recaído en Campo por turno, que ha sido cuando ha aprovechado la ocasión para pedir su abstención.

La abstención de Campo ya se dejaba predecir en el tribunal por ser el ministro que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas en un documento en el que tachaba una futura amnistía de inconstitucional. Algunas declaraciones posteriores que ha realizado al respecto también daban una pista de esta situación.

Con la abstención de Campo, la composición del Tribunal Constitucional "varía", algo importante a tener en cuenta de cara a un más que probable recurso contra la ley de amnistía. Actualmente, en el Tribunal Constitucional hay mayoría progresista: siete magistrados frente a cuatro conservadores, lo que permitiría que la ley saliese adelante. Juan Carlos Campo pertenece al bloque progresista. En el caso de que no participe, las distancias se acortan y es algo que provoca cierto nerviosismo.

Otro recurso recae en la magistrada Laura Díez. En este caso, también se insta a su recusación por haber sido alto cargo de Moncloa desde febrero de 2020 hasta abril de 2022. Su posición será previsiblemente cuestionada por los futuros recursos que entren contra la ley cuando se aprueba, como ya ha intentado el PP contra ella en diferentes ocasiones, que ha anunciado que recurrirá la norma.