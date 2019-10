Madrid y Vigo se retan a conseguir las mejores luces de navidad

En el "campo de batalla" vatios, bombillas y cables. A un lado un veterano de la campaña navideña, al otro un recién llegado a esta épica luminosa. Abel Caballero se propuso hace un par de años sorprender al mundo y lo grito hasta en inglés "very welcome everybody here!". Hoy confiesa que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida le ha desafiado y que él acepta el reto. Eso sí, avisa, en su artillería 10 millones de luces LED, "ni Nueva York"...

Vigo anuncia su encendido para el 23 de noviembre y Almeida avisa "este año te superamos". En la capital estas fiestas habrá el doble de árboles iluminados y habrá diseños nuevos en algunas de las principales calles como Mayor, Montera o la carrera de San Jerónimo.