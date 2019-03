Madina invita a Carme Chacón a tener "un papel más relevante" en el nuevo PSOE

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Eduardo Madina, ha asegurado que si gana el congreso extraordinario de su partido está dispuesto a integrar a los otros dos aspirantes en este proceso, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias, si ellos quieren. Además, ha invitado a la exministra Carme Chacón a tener "un papel relevante", si quiere desempeñarlo, y que no lo ve incompatible con su posible coincidencia en futuros procesos.

El diputado vasco ha explicado que, si se hace con el liderazgo del PSOE, quiere "una dirección de integración y de unidad" y, por ello, ha explicado que si sus ahora contrincantes lo desean, el está dispuesto a integrarlos.

Madina ha vuelto a asegurar que si no gana este proceso no se va a presentar a las primarias abiertas para elegir al candidato a La Moncloa y ha garantizado que no va a "dar la lata" ni tener "un mal tuit" hacia el vencedor. En cambio, no ha dado por hecho que, si es el nuevo secretario general, se vaya a presentar al proceso para elegir el próximo cabeza de lista socialista para las elecciones generales, porque, según ha dicho, lo tendrá que "valorar" en su momento.

Eso sí, ha garantizado su compromiso con que las primarias abiertas tengan lugar en noviembre, porque, según ha dicho, así lo decidió el PSOE en el último congreso federal, en la conferencia política y en un comité federal que les puso fecha, lo que les da legitimidad "de sobra".

"Lo que me comprometo es a respetar las decisiones que el partido ya tiene tomadas", ha insistido, respondiendo a la pregunta de si las mantendrá pese a las supuestas reticencias de algunos dirigentes territoriales.