Macarena Olona ultima la presentación de su proyecto en Madrid centrado en la igualdad de género

La que fuera secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, prepara el lanzamiento de su nuevo proyecto en Madrid tras romper con la formación de Santiago Abascal. Olona anunció su salida de Vox el pasado 27 de julio alegando motivos médicos.

Olona inauguró ya en Panamá su nueva fundación: 'Fundación Igualdad Iberoamérica'. Se trata de una organización sociocultural con la que Olona quiere estrechar lazos entre los países de habla hispana. La fundación por el momento no tiene estructura de partido pero Olona ha manifestado en diversas ocasiones que no descarta volver a la política. Por el momento la abogada del Estado tiene previsto esperar a los resultados que obtenga Vox en las próximas elecciones.

La fundación no tiene estructura de partido aunque Olona no descarta volver a la política

Olona cuenta los días para presentar su fundación en Madrid y lo hace a través de un vídeo en su cuenta de Twitter con una publicación centrada en su oposición a las políticas de género. El vídeo reproduce el discurso que realizó en el Congreso de los Diputados en junio de 2020 durante el debate sobre una moción del PSOE sobre violencia de género.

La exintegrante de Vox manifestaba entonces que "la violencia no tiene género" y que no es el hombre el que viola sino un violador: "El hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata maltrata un maltratador", sentenciaba entonces. Este vídeo intercala un fragmento de un programa de televisión en el que aparece el presentador Jorge Javier Vázquez así como secuencias en las que aparecen hombres y mujeres. "Aquí empezó todo, vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación", escribe Olona.