Macarena Olona dará "un paso al frente" si Vox "deja de ser una alternativa"

Macarena Olona ha acudido este lunes a una conferencia en Sevilla presentada por el banquero condenado por estada Mario Conde. En declaraciones a los medios, la ex candidata a la Junta de Andalucía y ex portavoz de Vox en el Congreso ha aseverado que dará "un paso al frente" en caso de que "Vox deje de ser una alternativa". Ha querido rematar que su salida del partido no fue una decisión propia: "Si no estoy en Vox, no es por mí".

La antigua portavoz también ha querido denunciar las amenazas que ha recibido durante el fin de semana. "Yo no soy ETA, lo que ha pasado este fin de semana es de extrema gravedad", declaraba. Olona remarca que "no es un juego publicar en redes sociales: 'vamos a por tí, puta'". Adelanta que ya ha comenzado acciones legales por las amenazas.

La ex candidata a la Junta de Andalucía asegura disponer de la financiación necesaria para poner en marcha su proyecto, aunque considera que sería "una irresponsabilidad" dividir la derecha. "Si fuera necesario yo estoy a disposición para dar un paso al frente", no descarta Olona una vuelta a la política.

"Contentos personas que no habría esperado"

Tras ser preguntada sobre si hay personas contentas de su salida de Vox, Macarena Olona ha apuntado a los partidos de la izquierda, pero también exclama que "están contentos de mi salida personas que no habría esperado". Ha querido agradecer todo lo que "le han dado los españoles estos tres años [...] He recibido mucho más de lo que he dado". "Cuando yo estaba en el suelo y había besado la lona, han sido los españoles los que me han levantado", enfatizaba.

Sobre sus problemas de salud, matiza que "fueron una cuestión de tiroides" y realizar el Camino de Santiago "fue una cuestión religiosa". "Yo soy una mujer política y de derechas, pero no me convierte ni en un felpudo ni en un saco de boxeo", denunciaba tras las amenazas durante el fin de semana.