Luis Bárcenas sale de prisión: "He sido fuerte; el PP no tiene nada que temer"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha salido a las 21:50 horas de la prisión madrileña de Soto del Real tras abonar su familia la fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, por el que ingresó en la cárcel hace 19 meses.



Bárcenas ha abandonado la prisión acompañado por su hijo Guillermo, quien ha regresado al centro sobre las siete de la tarde después de estar a mediodía casi dos horas en espera de la salida de su padre.



La familia del extesorero ha reunido los 200.000 euros de fianza, cantidad que ha sido depositada este jueves en una cuenta del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que fue el que decretó su ingreso en prisión el 27 de junio de 2013 por su imputación en el caso Gürtel.

Barcenas ha asegurado que el PP nada tiene que temer en estos momentos de él. "No tengo mensajes para nadie; de entrada no tengo móvil en estos momentos y lo que quiero es recuperar el año y medio de vida que he perdido aquí", ha dicho Bárcenas preguntado sobre si tenía algo que decirle a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.



A las puertas de la prisión, el extesorero ha defendido que no ha tenido ningún trato de favor y ha ironizado parafraseando el mensaje vía SMS que le envió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando saltó el caso Gürtel en el que le instaba a ser fuerte. "Le he hecho caso a Rajoy, le doy las gracias, 'Luis ha sido fuerte de verdad", ha indicado.



Además, ha reiterado que no se arrepiente de nada y que volvería a actuar igual.



El juez Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad después de que su secretaria judicial haya acreditado la validez de la fianza de 200.000 euros dictada el pasado martes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que ha sido reunida por nueve familiares del imputado.



Una vez recuperada la libertad, Bárcenas tendrá la obligación de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 todos los lunes, miércoles y viernes. Además, deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.



Según los jueces, en el momento procesal actual, con la investigación prácticamente agotada y a punto de dictarse la apertura de juicio oral, existen "otras medidas cautelares que puedan mitigar" la medida de prisión acordada hace 19 meses.