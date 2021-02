Margarita Robles critica la "complicidad" de Podemos ante los disturbios por Pablo Hasél: "No comparto el silencio ante la violencia"

Varios miembros de la parte socialista del Gobierno han condenado hoy la violencia de los últimos días después de que el rapero Pablo Hasél entrara en la cárcel. También han señalado a Unidas Podemos por no hacerlo con la misma contundencia. Algunos presidentes autonómicos socialistas, muy molestos, hablan abiertamente de dos gobiernos en uno.

No es casual que hoy en actos públicos, en entrevistas con medios y en el Congreso uno por uno los ministros socialistas hayan repetido lo mismo. "La gente de paz no no hace actos violentos", ha dicho el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Eso no puede tener cabida, no es tolerable", ha apuntado Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores.

"No podemos tener complicidad"

Margarita Robles, ministra de Defensa, señala a su socio de Gobierno, Podemos: no se trata de "estar o no estar en el Gobierno". "No comparto el silencio ante la violencia", ha insistido la ministra, que defiende que "la violencia nunca es el camino". "No podemos tener complicidad con la violencia", apostilla Robles.

El ministro de Interior, como responsable de las fuerzas de seguridad, se ha alejado también de Podemos. "Son actitudes injustificables en una sociedad democrática y, desde aquí, todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha sentenciado Fernando Grande-Marlaska.

PP y Vox piden la dimisión de Marlaska

La oposición le ha pedido responsabilidades. PP y Vox piden la dimisión de Marlaska por no condenar la respuesta de Podemos ante los disturbios. Y es que PP, Vox y Ciudadanos han cargado contra el ministro del Interior por, según ellos, no condenar a quienes desde el Gobierno alientan la violencia en las calles ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, en referencia a Unidas Podemos. Y tanto los de Pablo Casado como los de Santiago Abascal le han reiterado que dimita.

Una posición política, y algunos dicen, equidistancia de una parte del Gobierno con los manifestantes violentos, que molesta cada vez más en el PSOE. Page, presidente de Castilla La-Mancha, arremete contra los ministros de Podemos que pasan "de puntillas" y se "dedican a jalear la violencia". Asimismo, defiende a "los ministros más serios" y a Sánchez: "Mientras son el Gobierno, otros solo están y están para lo que están".

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado este viernes la actitud de Unidas Podemos, al asegurar que mientras "hay un partido que intenta gobernar", en referencia al PSOE, otros "están intentando que no haya gobierno".

La coalición no corre peligro

En Unidas Podemos niegan la acusación de estar justificando la violencia, pero reconocen que hay tensión. El líder del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha dicho este viernes que la coalición de Gobierno "no peligra", aunque las relaciones entre socios "no pasan por el mejor momento". Es decir, que al menos de momento, la coalición no corre peligro.