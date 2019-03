Los lapsus más recordados de Mariano Rajoy en sus apariciones públicas como presidente del Gobierno

Otro de los momentos recordados es cuando Mariano Rajoy, en un coloquio con mujeres emprendedoras, quiso desarrollar la idea de que las máquinas no van a crear seres humanos. Lo decía así.

En una rueda de prensa, en Bruselas, tras la conferencia sobre la misión internacional del Sahel, Mariano Rajoy hace referencia así los países que componen ese territorio de África.

La loza y la azulejería son productos estrella de Talavera de la Reina, en Toledo. En un mitin en esta localidad, Rajoy quiso ensalzar las piezas en presencia de su alcalde y optó por esta fórmula:

Los juegos de palabras también han provocado algún que otro momento como éste en Badajoz. Sucedía durante una firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno y la Comunidad de Extremadura.

Y en el Congreso de los Diputados durante la moción de censura presentada por Unidos Podemos el pasado año, Rajoy les acusaba de tener una estrategia política que se resumía en una "máxima" que explicaba así:

Atribuir la cita a su autor ha sido complicado en algún momento. Por ejemplo, cuando citaba a Galileo Galilei en relación a una frase que el científico italiano nunca pronunció.

Su peculiar forma de calificar algunos momentos, como la crisis vivida en la Comunidad de Madrid este año, también ha dejado alguna 'perla'. Rajoy visitaba Burgos y evitaba hacer comentarios sobre la dimisión de Cristina Cifuentes y afirmaba que "hay cosas bonitas, otras no tanto y no me acuerdo de ninguna".

Su malestar cuando le declararon "persona non grata" en su ciudad, Pontevedra, era manifiesto. En esta entrevista concedida a la periodista de Antena 3 Noticias, Susanna Griso, en Espejo Público, hizo esta peculiar comparación:

Y si hablamos de despedidas, esta curiosa fórmula utilizada en el Senado hace cinco años para hablar sobre el 'caso Bárcenas' y la situación económica. Allí incluyó en su comparecencia varios fragmentos del discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando el PSOE estaba en el Gobierno y, tras cada cita, Rajoy concluía con la expresión "fin de la cita".