Mensajes políticos al ritmo del himno del partido

No es la única pero sí la melodía más recordada del compositor al que hicieron el encargo de poner sintonía al PP hace treinta años: "Entonces lo que hicimos fue una música liberal, es decir muy sencilla". Dice que ya no se hace nada tan pegadizo, y lo reconoce hasta el autor del aria de la rosa, considerado el himno del PSOE: "Eso es la pera, papam, papapa papam..". Eso sin tener en cuenta que desde hace tiempo no solo suenan los originales, sino las músicas de PP y PSOE con variaciones digamos étnicas, latinas... Y es solo una de las más de veinte versiones que ya acumula esta canción.

También aquí, nada que ver, hasta en estos detalles, con la letra y música habitual en Podemos, en cuyos mitines es fácil escuchar canciones de la época de la Transición, como Paco Ibañez, o pasar de la canción protesta a la sintonía de clásicos como Los cazafantasmas o del Equipo A. Si la de los actos de Ciudadanos es música algo más desconocida, lo cierto es que va a contracorriente de una tendencia generalizada: hacer sonar sobre el escenario éxitos con mensaje o sin él, aunque a todos les une lo mismo: solo los verán cantar y bailar a los candidatos en campaña electoral.