Los expertos alertan de la falta de consciencia sobre los peligros de un nuevo confinamiento por coronavirus

El Ministerio de Sanidad, con los datos de los nuevos positivos por coronavirus en la mano, asegura que los menores de 30 años son el 70 por ciento de los nuevos infectados por coronavirus. La mayoría, porque acude a reuniones, fiesta, ocio nocturno y botellones sin cumplir con las medidas de seguridad impuestas para frenar los contagios de Covid-19: mascarilla, distancia e higiene.

"La sensación de ser inmortales"

A pesar de las advertencias, dicen los expertos, "tienen la sensación de ser inmortales". Aseguran que no están siendo conscientes del riesgo, no sólo de contagiarse ellos si no de contagiar a los demás: " Estamos viendo personas mayores que resultan positivos por haber estado en contacto con un familiar joven" afirma

Alejandro Martín, médico de urgencias del hospital del La Paz en Madrid.

Las consecuencias de un segundo confinamiento

El primer encierro nos pilló por sorpresa, pero ahora ya estamos sobre aviso: podría volverse a un segundo confinamiento. Según los sociólogos, los jóvenes no valoran lo que eso supone: " Mientras algunos están confinados, otros están contagiados o lamentablemente falleciendo".

Un nuevos aislamiento para la población tiene "consecuencias a nivel educativo, laboral, económico incalculables" según el sociólogo Mariano Urraco, sociólogo de la Juventud UDIMA y los expertos se lamentan de que los jóvenes piensan :" Esto es una cosa de los demás no va conmigo, esa es la consciencia última de los jóvens", asegura Amable Cima, profesor adjunto de psicología de CEU San Pablo.

Paro, educación, trabajo

El paro podría dispararse al 35 por ciento, una cifra insoportable para nuestra economía. Y la vuelta al colegio podría peligrar para muchos pequeños.

La OMS, incluso, advierte del peligro de una generación perdida, que vive sólo en un mundo on line y que pierde el contacto con los demás.

Ahora, más que nunca, está en manos de la gente más joven que el confinamiento, el aislamiento durante meses y las calles vacías, no vuelvan a nuestra vida.