Las cinco claves para saber cómo afectará la sentencia del TC que declaró nula la amnistía fiscal de 2012

¿Cuáles son las consecuencias de la sentencia?

Javier García Ross, catedrático de Derecho Tributario, asegura que "Hacienda no va a reclamar esas cantidades o al menos eso se desprende de la propia sentencia, que dice que no afectará a situaciones jurídicas firmes".

Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda, ha señalado además que esta sentencia "deja la puerta cerrada a posibles amnistías fiscales en el futuro en los mismos términos que ésta".

¿Qué pasa con los casos abiertos?

Cruzado ha explicado que "aquellas rentas o aquellos bienes que se habían regularizado y que correspondían con rentas no declaradas, se van a entender no regularizadas". "No se va a aplicar la amnistía fiscal", ha apuntado.

Por su parte, García Ross confirma que "a nadie le van a volver a abrir el expediente por haber declarado entonces ni a nadie le van a reclamar el diferencial".

¿Hay antecedentes en España?

El presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda ha recalcado que esta no ha sido la primera. "Hay otras amnistías, esta sería la cuarta de la democracia", puntualiza.

José María Peláez, Inspector de Hacienda, ha explicado que "la diferencia fundamental con ésta es que las anteriores se aprobaron mediante una ley formal".

¿Por qué se declara inconstitucional?

El inspector de Hacienda ha señalado que esta amnistía fiscal se ha declarado nula "por un defecto de forma y es que el Gobierno ha utilizado un decreto ley para regular un derecho fundamental como es el pagar impuestos".

Javier García Ross considera que "esa recaudación inmediata no fue tal pero tuvo que hacerse por decreto ley, que está pensado constitucionalmente para situaciones de extrema necesidad pero no para crear nuevos tributos".