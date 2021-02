Las palabras de Iglesias en 2014 en las que pedía una ley para juzgar a gente como Hasél

Pablo Hasél, detenido en Lleida, cumplirá condena por los delitos por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Hace unos años, concretamente en una entrevista de 2014, el rapero lanzaba esta pregunta a Pablo Iglesias: "Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, Amancio Ortega o Aznar. ¿A quién te cargarías de los tres?". Pablo Iglesias, líder de Podemos, respondía: "Dios mío, a ninguno. Me gustaría que hubiera leyes para juzgar a personas como esta. Esta gente que ni se acerque a mí. No tenemos nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos son de psiquiátrico.

La respuesta de Pablo Iglesias a la pregunta de Hasél fue extensa: "No quiero matar a nadie y, además, desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y que convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política. La vida humana es lo suficientemente seria como para no formular preguntas de este tipo de a quién matarías"

Petición de indulto

Unidas Podemos ha presentado formalmente ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto para los raperos Pablo Hasél y Valtónic, han precisado miembros de la dirección del partido.

Jaume Asens, presidente del grupo confederal en el Congreso, ha precisado que la petición de indulto no es solo para Hasél, como se informó en un principio, sino también para José Miguel Arenas Beltrán, el rapero balear conocido por el nombre artístico de Valtònyc, acusado de enaltecimiento del terrorismo, como Hasél, y huido en Bélgica.