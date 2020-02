La situación del campo entra en la agenda política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que su equipo abordará la situación que vive el campo y por la que se están manifestando miles de trabajadores en los últimos días. “No miraremos hacia otro lado”, en un mensaje en Twitter dirigido a los “agricultores y ganaderos que se concentran en Madrid ante la crisis que vive el sector”. “El Gobierno está firmemente comprometido con nuestro campo, con el futuro del sector agroalimentario, con las familias y los pueblos que viven de él”, sostuvo el jefe del Ejecutivo.

La propuesta del ministro

Su ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido un esfuerzo al conjunto de la sociedad para lograr una mejor retribución por los productos del campo español, así como un "mayor reconocimiento social" a la labor de agricultores y ganaderos. El titular de Agricultura se ha referido a las manifestaciones de agricultores y ganaderos de estos días en defensa de sus intereses y ha subrayado que estas llamadas de atención de los productores son similares a las protestas que se han sucedido en países como Francia, Alemania o Países Bajos. Planas ha insistido en que se está en un momento clave para avanzar en la digitalización, para mejorar la vida en el medio rural, y en la implantación de un modelo de agricultura más sostenible que permita producir más y mejor, con la utilización de menos recursos. Para ello, los agricultores y ganaderos de la Unión Europea van a contar con herramientas tan importantes como el Pacto Verde Europeo y la Política Agrícola Común (PAC), que van a permitir optimizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y, en definitiva, seguir produciendo alimentos sanos, de calidad y a precios razonables.

Tormenta perfecta

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado el apoyo de su formación a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que, a su juicio, en este momento sufren la "tormenta perfecta" y necesitan "certidumbre". Además, ha advertido de que el Partido Popular estará vigilante en la negociación en Bruselas de la nueva Política Agraria Común (PAC). Casado ha indicado que se ha producido la "tormenta perfecta" con "aranceles, subida de los costes labores, subida de los costes fiscales, mala meteorología en algunos de los cultivos y, sobre todo un abandono por parte de los poderes públicos". Para añadir que el PP la negoció en su día a "cara de perro" mientras que el PSOE "se iba a dormir en plena negociación". Dicho esto, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha añadido que "lo que se necesita ahora mismo es certidumbre el sector primario". "Es un sector que no solo emplea, que no solo fija población, sino que además es lo que permite tener la igualdad de los españoles para poder vivir donde quieran", ha manifestado. Casado ha indicado que si se quiere tener que haya gente en el entorno rural, es necesario que el campo pueda emplear a personas. Para eso, hay que evitar "incertidumbres" y ha señalado que la situación ha llevado a que se manifiesten los agricultores. "En Madrid se estaban manifestando los agricultores y ganaderos por el encarecimiento de los costes labores, pero también por la mala gestión de la crisis arancelaria", ha afirmado, para subrayar que otros países como Francia e Italia han ido a la Casa Blanca a "negociar los aranceles" mientras que "a España no se le espere".

Vox, en la manifestación

La presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en la concentración del sector agrario ante el Ministerio de Agricultura ha generado abucheos de parte de los asistentes y también gritos en su defensa por otra parte de otros manifestantes. Abascal ha acudido junto a la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, y el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, a la concentración para ilustrar su apoyo al sector de la agricultura.