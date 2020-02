La oposición critica que los socios del Gobierno "desprecien" e "insulten" al rey

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su satisfacción con la actitud "muy institucional" que está viendo en los miembros de Unidas Podemos, como demuestra a su juicio el hecho de que los ministros morados hayan aplaudido el Rey en la Apertura Solemne de la XIV Legislatura. Fuentes del ejecutivo han evitado aclarar si había sido necesario pactar con Unidas Podemos que aplaudieran al monarca, pero han apuntado que no estaba siendo preciso entrar en este tipo de cuestiones, dado que los ministros de Podemos están adoptando una posición "muy institucional", como corresponde cuando uno es parte de un ejecutivo, no sólo en sus gestos, sino también en sus declaraciones. De hecho, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha elogiado el discurso de Felipe VI, que ha considerado "valiente", distinto a otros que ha pronunciado en el pasado, y con una apuesta clara por el "diálogo" y "la palabra". Aunque los miembros del Gobierno sí han aplaudido al Rey, la mayoría de los diputados del grupo confederal han mantenido la misma actitud que en la apertura de la legislatura de 2016 y no han aplaudido al jefe del Estado. La 'número dos' de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, ya reconoció que la entrada de su partido en el Gobierno de coalición les haría incurrir en contradicciones y les llevaría probablemente a "cuestionar internamente" algunas de las decisiones que se tomen, pero aseguró que, aún así, las defenderían "a una".

El líder del PP ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que censure las críticas al rey realizadas por los partidos que no han asistido a la apertura solemne de la legislatura, ERC, JxCat, CUP, EH Bildu, y BNG.

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha trasladado en nombre del grupo parlamentario que dirige y del Gobierno el respeto y apoyo de los socialistas a la labor que ejerce el Rey Felipe VI como jefe del Estado, frente a la censura de los independentistas. Pablo Casado ha lamentado que estos partidos hayan "insultado" al monarca con "afirmaciones muy graves" al hablar de una Jefatura del Estado no democrática, algo que ha dicho que no puede más que "censurarlas" aparte de considerar que "sería bueno" que también lo hiciese Sánchez. El líder de Vox ha censurado esta actitud de los "enemigos conjurados del régimen constitucional", que le recuerda a los "tristes acontecimientos" acaecidos en la Casa de Juntas de Guernica en el año 1981, cuando diputados de Herri Batasuna y LAIA interrumpieron un discurso del rey Juan Carlos I. "Cuarenta años después vemos una progresiva batasunización de la política española", ha lamentado Santiago Abascal. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado que en esta apertura solemne de la XIV Legislatura "desprecien al jefe del Estado" los mismos partidos que "marcan la agenda del Gobierno", los "socios" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Críticas a la reunión de Pedro Sánchez con el "expresidente" Torra

Casado ha señalado que la monarquía representa la "continuidad histórica de España" y ha recalcado que es "fundamental hablar de la unidad nacional, indivisible según la Carta Magna". "Y me tengo que referir a la reunión que parece ser que aún se mantiene entre el presidente del Gobierno y, en mi opinión expresidente de la Generalitat, por cuanto a que estatutariamente ya no podría ostentar esa condición", ha enfatizado. El líder del Partido Popular ha subrayado que en la mesa de diálogo bilateral no puede haber "ninguna negociación que exceda el límite" de la Constitución, que recoge la unidad nacional y la soberanía del pueblo español. "Lo que sea España tenemos que votarlo todos", ha enfatizado, para añadir que espera que en esta legislatura se "respete la unidad nacional" y "no se cruce ninguna línea que la ley en vigor no permite.