La mujer del policía gravemente herido en Barcelona: "El jefe de la unidad no me llamó 'por si estaba durmiendo'"

Un agente se encuentra herido de gravedad al sufrir un traumatismo cranoencefálico este viernes cuando los violentos que participaban en los disturbios en Barcelona le arrojaron una piedra de gran tamaño que le atravesó el casco.

Su estado empeoró el sábado por la tarde pero este domingo ha experimentado una "ligera mejoría" . Según ha podido saber 'La Voz de Galicia', su mujer no fue avisada hasta más tarde de las dos de la madrugada que la llamó el jefe del grupo. El comisario de Vigo no sabía nada y el jefe de la unidad gallega no telefoneó a la familia.

Fue la propia mujer quien le llamó al estar varias horas sin saber nada de su marido. El jefe de la unidad le dijo: "No te llamé por si estabas durmiendo". La mujer no puedo trasladarse hasta Barcelona hasta la mañana siguiente cuando se le le ofreció desplazamiento.

Una vez al tanto de los hechos, y ya por la mañana, fue el comisario general de seguridad ciudadana Juan Carlos Castro quien se puso en contacto con ella y le brindó medios para reunirse con su marido en Barcelona.