La explicación de Carmen Calvo sobre la expansión del coronavirus: "Nueva York, Madrid y Pekín están en línea recta"

Carmen Calvo ha dado una explicación en el Congreso de los Diputados a la expansión del coronavirus por el planeta. Dice la vicepresidenta primera del Gobierno que influye la latitud.

En su última comparecencia en la Cámara Baja, en la Comisión Constitucional, lo explicaba: "yo no me había dado cuenta nunca pero Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio".

"El otro día leyendo decían que parece que tiene que ver con unas determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas" aseguraba la vicepresidenta y añadía que los expertos "habían acabado dándose cuenta, a base de darle muchas vueltas, de cómo esto afecta a diferencia de otros países que están o por arriba o por abajo de ese tramo".

Carmen Calvo ha sido una de las personas del Gobierno afectadas por el coronavirus y que tuvo que ser ingresada a causa de las serias consecuencias que provocó en su salud.

¿Qué opinan los expertos de la teoría de la latitud?

Según los expertos consultados, es verdad que los países a los que pertenecen las ciudades que menciona la vicepresidenta: China, Estados Unidos, Teherán y España son algunos de los que más contagios tienen en el mundo. Pero hay otros, en la misma latitud que no se han visto tan afectados.

En Portugal por ejemplo, no tienen ni la mitad de la mitad de contagios que nosotros, y aún menos Grecia o Azerbaiyán. Aún así los expertos sí admiten que las temperaturas pueden influir.