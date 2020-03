La contundente respuesta de Margarita Robles a Quim Torra por la gestión del coronavirus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó claro que el personal de las Fuerzas Armadas actuará “donde se necesite y haga falta”, sin hacer distinciones de ningún tipo, puesto que la crisis provocada por el coronavirus no es un problema político ni competencial, sino una cuestión de salud pública. Así se pronunció Robles, en una entrevista en Onda Cero, en la que enumeró alguna de las medidas tomadas en el ámbito de sus competencias ante el estado de alarma decretado en España, entre las que se encuentran la disponibilidad del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, la activación de médicos y enfermeros militares en la reserva y la facilitación de instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica y cualquier medicamento genérico que fuera necesario.

Despliegue donde haga falta, sea Madrid o Barcelona

Los miembros de las Fuerzas Armadas también ayudarán al reparto de alimentos y necesidades para las personas que carecen de recursos, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado en las siete ciudades donde cuentan un batallón fijo -Madrid, Valencia, Sevilla, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife-, para proceder al despliegue en todo el territorio. Robles aseveró que “veremos a los militares donde haga falta”, puesto que la crisis del coronavirus no es un problema de territorio, sino una cuestión que afecta a la salud de los ciudadanos. Esto le sirvió para para dejar claro que en su despliegue no se harán distingos por territorios, por lo que los efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegarán “donde se necesite y haga falta”, puesto que el coronavirus no es un problema político ni competencial, sino una cuestión de salud pública. La ministra manifestó que la presencia de los militares en “momentos difíciles y dramáticos” como los actuales proporciona tranquilidad a la sociedad y llamó a la responsabilidad para que se cumplan con rigor las disposiciones dimanantes del estado de alarma. También quiso agradecer la labor del personal sanitario y de los trabajadores de los supermercados en estos momentos tan excepcionales, sin olvidar que “esta situación tan difícil para todos” tendrá una “impacto económico”, que el Gobierno intentará paliar con las medidas que se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros. Todo esto lo harán "allá donde sea imprescindible, estaremos. No hablamos de ciudadanos de Madrid o Barcelona, hablamos de ciudadanos, sin más”. Desde Espejo Público de Antena 3 Noticias, la ministra reiteraba ese llamamiento a la responsabilidad de todos, también de los políticos, porque es el momento de preocuparse unidos de la salud de todos y nada más.

Respuesta contundente a Quim Torra

Estas declaraciones ratifican la contundente respuesta que dio a la pregunta sobre la actitud del presidente Quim Torra, tras la reunión de coordinación de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Robles lo censuró al negarse a firmar el comunicado conjunto de las Comunidades cerrando filas con el Gobierno en la lucha contra el Covid-19 y ha advertido que quien no coopere en la estrategia conjunta que se ha planteado "tiene que quedar fuera de la vida pública". "Si ese posicionamiento se diera, es de alguien que tiene que quedar fuera de la vida pública", ha asegurado que no le resulta "comprensible" que ninguna autonomía anteponga el interés político -"no sé si llamarlo político"- al derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Quien adopte esta actitud, ha añadido, "no merece ser llamado responsable político".