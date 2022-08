Un juzgado de Ceuta investiga irregularidades en la expatriación de varios menores a Marruecos en 2021

El pasado agosto del 2021 se realizaron en la comunidad autónoma de Ceuta repatriaciones de Menores al país de Marruecos de manera ilegal.

Así lo ha sentenciado la jurisdicción contenciosa-administrativa, y además estas expulsiones pueden llegar a tener consecuencias penales para aquellos que dejaron que ocurriera. La salida de unos 30 niños de la ciudad de Ceuta que habían saltado la valla en Marruecos para llegar a España puede salirle caro ahora a la vicepresidente de Ceuta, Isabel Deu del Olmo, y a la delegada del Gobierno en la autonomía, Carmen Mateos.

Entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 habían salta do la frontera unos 10.000 migrantes en un poco más de 24 horas, siendo al menos 1.200 menores de edad. Mateos explicó durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que la decisión fue tomada desde Madrid, según la documentación del sumario.

La Fiscal Jefa de Ceuta, Silvia Rojas, observa un delito de prevaricación continuado en el comportamiento de ambas investigadas , donde la número dos del Gobierno de Ceuta lamentaba la falta de recursos aunque y expresa que “mantuvo numerosas reuniones y contactos con la Delegada del Gobierno en el curso de las cuales logró convencerla de la conveniencia de practicar la devolución de los menores sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran”.

Además, elaboraron una lista con 145 niños que serían devueltos a Marruecos, acogiéndose a un convenio firmado entre nuestro país y Marruecos en el año 2007, que, según su interpretación, permitía la devolución inmediata de los menores no acompañados a su país. Y sin embargo, la actuación vulneró el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las leyes españolas que exigen un informe individualizado de cada menor, así como un análisis por parte de la Fiscalía.

Ninguno de estos pasos se llevó a cabo, e incluso María Antonio Palomo, jefa del Área de Menores de Ceuta, señaló su oposición a que los pequeños fueran regresados a la frontera. Pero los esfuerzos fueron en vano, ya que el día 13 de agosto y los dos días anteriores los menores fueron regresados en grupos de 15 a las autoridades marroquíes.

Carmen Mateos comunicó en su declaración que “en ningún momento Marruecos tenía comunicaciones a Ceuta al no considerarla parte de España”. Según su versión los niños que llegaron a la frontera dijeron que querían volver con sus padres y que estaban contentos. También Mateos justifica su acción indicando que ella no piense que se vulneraron los derechos de los menores, añadiendo que el acuerdo que se puso en marcha “nunca se había utilizado ya que no se había dado un caso similar nunca”.

Tres días después de ocurrir estas expatriaciones a los menores, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la ord ciudad ceutí ordenó la suspensión de estas devoluciones y tiempo después confirmó que todo el procedimiento había sido ilegal.