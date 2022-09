La justicia confirma la absolución de Íñigo Errejón por una presunta patada a un hombre enfermo de cáncer

La justicia ha confirmado este miércoles la absolución del líder de Más País, Íñigo Errejón, al que un hombre enfermo de cáncer denunció después de que, presuntamente, le pegara una patada en el estómago. Errejón lo negó en todo momento y ha terminado siendo finalmente absuelto después de que la justicia no haya encontrado pruebas que demuestren la presunta agresión del líder de Más País, tras la denuncia que se interpuso el pasado mayo de 2021.

Un vecino de Lavapiés aseguró entonces que se había acercado a Errejón para pedirle una foto pero que éste se negó, mantuvieron una acalorada discusión y Errejón terminó propinándole una patada. La Audiencia Provincial de Madrid deniega la posibilidad de celebrar un nuevo juicio y da finalmente la razón a Errejón, en un proceso judicial que se ha atrasado con el paso de los meses, y que ha concluido un año y medio después de la denuncia.

Errejón se centra en las próximas elecciones

Concluido el proceso judicial contra él, Íñigo Errejón ya mira a las elecciones autonómicas y municipales de 2023, donde busca dar un golpe de efecto con sus candidatos para situarse como la nueva fuerza política que lidere la izquierda. En la Comunidad de Madrid, ese objetivo empezó a cumplirse tras lograr Mónica García convertirse en la líder de la oposición, tras empatar a escaños con el PSOE y superarles por 7.000 votos en las elecciones de 2021.

Ahora, Errejón busca la manera de dar impulso a su formación política en las próximas elecciones, valorando si se presentará o no en toda España, como ocurrió en anteriores comicios donde decidió no hacerlo para no fragmentar más a la izquierda. También será un plebiscito importante para él aumentar el número de diputados en el Congreso, dado que solo cuenta con tres (él, su compañera de Equo Inés Sabanés y su compañero de Compromís Joan Baldoví).