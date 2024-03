Junts pone en duda la aplicación de la ley de amnistía: "Veremos si hay jueces que prefieren prevaricar"

El nuevo texto de la amnistía ha conseguido pasar el filtro de la Comisión de Justicia e inmediatamente después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, la norma estará vigente y los jueces tendrán un plazo de dos meses para aplicarla. En este sentido, Junts y ERC no tienen claro si la nueva norma se llevará a la práctica correctamente. Míriam Nogueras duda: "Veremos si hay jueces que prefieren prevaricar antes que aplicar esta ley".

Pese a este apunte, la portavoz de Junts en el Congreso, celebra que la norma pactada con ERC y PSOE sea "integral", incluya "a todos" y sea "de aplicación inmediata". Y también destaca que "corta de raíz" con la "fabulación" de que los jueces puedan impedir que esta medida de gracia beneficie a los acusados de terrorismo.

"Un punto de partida"

El independentismo ha dejado claro que, para ellos, la ley de amnistía es solo el principio. La diputada de ERC Teresa Jordà considera que este "no es un punto final, es un punto de partida empezar segunda fase de negociación del conflicto político" y Carles Puigdemont ha coincidido: "Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia".

En una publicación en su cuenta de la red social X el expresident ha asegurado que los catalanes "tenemos el derecho a la autodeterminación". Este es el mensaje completo:

Con la aprobación de la Ley de Amnistía en la comisión de Justicia del Congreso español, hoy se ha dado un paso muy importante para acabar con la represión contra el proceso de independencia. Un proceso legítimo, democrático, no-violento, que el Estado español combate de forma inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho. Tenemos todo el derecho a continuar el proceso de independencia, a hacer política y ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras del Estado. La represión fue una mala decisión, y hoy se ha empezado a revertir de una forma que los indultos no podían garantizar en modo alguno. Ésta era una de las condiciones para poder tener una relación con los partidos del Gobierno español sin la interferencia de la judicatura patriótica, y poder trabajar y avanzar en el marco que acordamos por la investidura. Lo que corresponde es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Quiero agradecer los esfuerzos del equipo negociador de Junts y la disposición del PSOE a efectuar las mejoras necesarias en la ley para resolver las dudas y temores que nos llevaron a votar que no a la propuesta inicial.