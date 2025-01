Junts avisa que habrá "un gran problema" si Pedro Sánchez presenta otro decreto sin consenso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado que habrá "un gran problema" si el Gobierno presenta otro decreto sin consenso después de que votaran en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja al transporte público.

"Si el Gobierno de Sánchez vuelve a presentar un real decreto con medidas que no son de consenso, quizás alguien sí tenga que explicarle a este señor cómo funciona la película porque entonces sí creo que tendremos todos un gran problema", ha defendido en una entrevista en 'ElNacional.cat'.

Sobre las negociaciones de los de Carles Puigdemont con el PSOE, Nogueras ha preguntado al Ejecutivo central qué quiere hacer con la legislatura. Asimismo, la dirigente de Junts ha valorado que "ahora no cambiaría nada" a diferencia de después de la aprobación de la Ley de Amnistía, cuando habría tenido, según indica, todo el sentido.

"Hubiera demostrado que realmente se creía esa amnistía y que la amnistía política se aplicaba", ha añadido.

La continuidad de la legislatura "depende" del PSOE

Nogueras defendió que la continuidad de la legislatura "depende" del PSOE y ve "inviable" una negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuando tienen carpetas pendientes por cerrar. Asimismo, ha augurado que el Gobierno "hará un Consejo de Ministros en unas horas o unos días y que aprobará un decreto de pensiones y de descuento en el transporte", después de los votos en contra.

Respecto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha censurado que "ya es habitual que haga de portavoz del PSOE", tras preguntársele por las declaraciones del republicano en las que criticaba a Junts por coincidir en votos con el PP y Vox.

Sánchez insiste en su decreto 'ómnibus'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por presentar un real decreto ley para recuperar las medidas sociales que decayeron en el texto rechazado por el Congreso. Dos días después de que el "escudo social" del Gobierno decayese en el Congreso ante el rechazo de PP, Vox y Junts, la recuperación de las medidas que incluía sigue pendiente, mientras continúa el cruce de reproches entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El PP ha exigido al Gobierno que apruebe urgentemente en Consejo de Ministros tres decretos con las medidas que sí tienen su apoyo: pensiones, bonificaciones al transporte y ayudas tras la DANA. También Junts, en boca de Miriam Nogueras, ha pedido un decreto con pensiones y ayudas de transporte, tras acusar al Gobierno de intentar "colar su programa electoral" en cada iniciativa.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no apuesta por trocear su decreto. Sánchez no quiere renunciar a medidas pactadas con sus socios que no tienen el respaldo del PP como la de extender la suspensión de desahucios a familias vulnerables.

