Junts avisa a Pedro Sánchez y afirma que "no va de farol" tras el órdago de Puigdemont: "Muevan el culo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afrontaba una sesión de control al Gobierno con una buena carga de advertencias. Llegaba al hemiciclo después de conocer el órdago del líder de Junts per Cat, Carles Puigdemont. En este sentido, la portavoz de los posconvergentes, Miriam Nogueras, ha exigido a Sánchez que "muevan el culo", hagan el trabajo que tienen que hacer y paguen "lo que deben" a los catalanes. Pide que transfiera a Cataluña las competencias acordadas y ejerza la diplomacia para aprobar en Europa la oficialidad del catalán.

Nogueras avisa que su formación "no va de farol" después de pedir a Pedro Sánchez someterse a una moción de confianza. La derecha catalana también se alió con el Partido Popular para suspender el impuesto eléctrico. Afirma que el crédito del presidente del Gobierno está "en números rojos". Sánchez ha replicado aseverando que cumplirá con los acuerdos firmados con Junts y con el resto de los socios parlamentarios.

Junts exige al Ejecutivo que paguen "lo que le deben a los catalanes": "¿Se van a poner al día?". Insta además al Gobierno a que publiquen las balanzas fiscales, que dejen de "cosernos a impuestos". Las palabras de Nogueras llegan después de que el secretario general de la formación, Jordi Turull, descartase apoyar una hipotética moción de censura del PP al jefe del Ejecutivo. "Es una fantasía", dijo.

Puigdemont consideró que si Pedro Sánchez "no se somete a una cuestión de confianza" sería "una grave irresponsabilidad que demostraría que ya no tiene nuestra confianza" y, por tanto, la derecha catalana tendría que "tomar sus propias decisiones llegado ese punto". "Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar", afirmó Puigdemont, quien ha expresado su malestar con el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre su partido y el PSOE para la investidura. "Los que le dimos la confianza sentimos que no ha hecho honor a esta", señaló.

Rufián cree que "tarde o temprano", Junts hará presidente a Feijóo

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha remarcado que "tarde o temprano, Junts hará presidente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y afirma que lo hará utilizando "la vía que sea". Así lo ha declarado a los medios a su llegada al pleno del Congreso. Rufián comenta que conoce "mucho" a Junts per Cat y se muestra "absolutamente convencido" de que la formación catalana apoyará una opción para que Feijóo sea jefe del Ejecutivo.

"Simplemente está allanando el camino, tanto en Cataluña como aquí", ha apuntado. Además, ha matizado que Junts aún no ha dado el paso porque "no se atreven". Rufián también ha confirmado la participación de ERC en la reunión de la tarde de este miércoles que el Ministerio de Hacienda ha convocado con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas y no ha querido entrar a valorar la ausencia del PNV, que ayer anunció que no participaría.

