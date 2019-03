Junqueras pide a Artur Mas elecciones "para lograr una mayoría que declare la independencia"

Los partidos del bloque soberanista han rechazado, con matices, la consulta alternativa para el 9N que ha anunciado el presidente catalán y líder de CDC, Artur Mas, y su principal aliado, ERC, le ha pedido que recupere el proyecto original o convoque elecciones anticipadas. Mientras que la unidad del bloque proconsulta ha quedado rota, el Gobierno se mantiene a la expectativa de los pasos que dé Mas para decidir qué medidas adopta cuando el plan esté "negro sobre blanco".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido a Mas que recupere el proyecto de organizar la consulta que estaba pactada si desea la unidad del bloque soberanista o que convoque elecciones. Tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva de ERC, Junqueras ha lamentado que el Govern "rompiese" la unidad y ha asegurado que la consulta alternativa, a la que no pondrán trabas, no es la solución porque "no genera un mandato democrático".

Junqueras ha dicho que unas elecciones anticipadas solo tendrían sentido si hay un compromiso explícito de aprobar a continuación por parte del Parlament una declaración unilateral de independencia. "Cuesta confiar en quien no cumple los acuerdos y cuesta llegar a acuerdos con quien no los cumple", ha sentenciado Junqueras, que no se ha comprometido explícitamente a mantener la estabilidad parlamentaria del Govern tras el 9N.

Unió -socio de CDC en CiU- ha abogado por agotar la legislatura y ha rechazado una declaración unilateral de independencia, tal y como propone ERC, al tiempo que ha aplaudido el proceso participativo impulsado ahora por Mas, según ha dicho el secretario general, Ramon Espadaler.

Más contundente que ERC ha sido el líder de ICV, Joan Herrera, que ha rechazado avalar la propuesta de Mas porque no es una consulta sino un "sucedáneo y un sustituto" con la que considera que pretende "salvarse" y comenzar la precampaña de unas plebiscitarias. La CUP, que "se siente engañada", ha reprochado a Mas que quiera hacer "una consulta partidista" y ha puesto en duda que el Govern quiera llegar a celebrar este referendo "alternativo", del que se da una semana para decidir si da algún tipo de apoyo.

Esta formación, como muchos partidos, tendrá un ojo puesto en la manifestación que el próximo domingo ha convocado la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Desde Bruselas, sus máximas responsables, Carme Forcadell y Muriel Casals, han dicho sentirse "decepcionadas" porque los partidos políticos no hayan sabido mantener la unidad como ha hecho la sociedad civil. "La movilización debe continuar para que el proceso pueda llegar al final que nosotros queremos que es una Cataluña independiente", ha sostenido Forcadell, que cree que hay que tener "la cabeza fría y los pies en el suelo porque estamos en un momento muy difícil -ha dicho-".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de "engaño" y "error" la consulta alternativa propuesta por el presidente de la Generalitat, una suerte de "gigaencuesta presencial o una huida hacia delante que no merecen los catalanes". La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha advertido de que el proceso independentista catalán "se ha acabado" y ha asegurado que el president Mas "lo sabe", al igual que el resto de catalanes.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha considerado que el presidente catalán hace el "ridículo" con su consulta alternativa de "fin de semana", a la que se enfrenta "solo", sin la unidad del bloque soberanista, por lo que debe dimitir y convocar elecciones anticipadas porque "Mas ya es historia", ha dicho.