Julian Assange y Pérez Reverte discuten en Twitter sobre el desafío soberanista catalán: "Eres un perfecto idiota"

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha apoyado el derecho de autodeterminación de los catalanes y ha asegurado que los registros de esta semana en Cataluña "solo unifican y refuerzan" a los independentistas.

En un mensaje de Twitter ha publicado una fotografía de los tanques entrando en la plaza de Tiananmen en Pekín (China), en 1989, cuando un hombre se puso frente a ellos y logró que retrocedieran, pero no pudo evitar que por la noche masacraran a los estudiantes que protestaban en esa plaza. En comparación con la situación actual, Assange ha agregado que "eso no funcionará en Cataluña" y ha calificado, en otro tuit, de "indignante" el interrogatorio al que fue sometido el sábado el director del semanario 'El Vallenc' en Valls (Tarragona).

Al tuit de Assange ha respondido el escritor Arturo Pérez Reverte, quien le ha dicho que la foto de los tanques "muestra que además de no saber nada sobre España y Cataluña" es "un perfecto idiota". Al comentario del escritor, el fundador de Wikileaks le ha contestado asegurando que incluso sus "insultos son plagiados de la pared del lavabo", en referencia a una condena al escritor por plagio.

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange.

Reverte no tardó en replicar al fundador de Wikileaks, a quien le dijo que "no todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted", en alusión a la estancia de Assange en la embajada ecuatoriana de Londres, donde lleva cuatro años escondido.

Plagiarism could be is a matter of chance, coincidence or habit, Mr. Assange. Rape is a habit. You know about habits more than myself.