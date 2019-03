El juez Velasco cree que parte del "dinero hinchado" en los contratos se lo repartían entre Granados y el PP

El instructor de la trama Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, afirmó en un momento del interrogatorio que realizó el pasado 31 de octubre al exsecretario del PP en Madrid y presunto líder de la trama que creía que parte del "dinero hinchado" en los contratos que varios ayuntamientos realizaron con la empresa Walter Music se repartía entre cargos públicos, el propio Granados y el PP en la Comunidad de Madrid.

A lo largo de su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Granados niega esta acusación al "cien por cien", así como que ejerciera de "mediador" para conseguir contratos para diferentes empresas el responsable de Walter Music, José Luis Huerta Valvuena, también imputado en la trama.

"Qué tiene que ver el PP con Walter Music, conmigo...yo que sé...", señala Granados, que niega igualmente que haya pagado a cargos públicos en Madrid para que contrataran con este empresario. "No llamo jamás a nadie para que le contraten en ningún pueblo, es mentira", insiste en su declaración.

Huerta obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro para la organización de las fiestas de la localidad, por un importe de 400.000 euros, y según declaró él mismo en el juzgado Granados le ayudó mucho desde el principio, tal y como recordó la propia fiscal Anticorrupción al término del interrogatorio.

Francisco Granados negó ante el juez tener responsabilidad en estos contratos inflados y dijo no saber tampoco por qué en muchos de los casos éstos se adjudicaban por el trámite de urgencia. "No soy alcalde desde 2003, no sé lo que lo que pasa en los ayuntamientos ni me importa. Yo qué voy a aconsejar a nadie. Las cosas no funcionan así, ni mucho menos", señala a preguntas del magistrado y la fiscal.

PELICULA DE CANTAJUEGOS

No obstante, el exmandatario popular sí reconoce durante su declaración una relación con Huerta. "Cuando era mi cumpleaños me llevaba un grupillo de música o un humorista, era lo que me regalaba", admitió en un momento de la declaración, para añadir que le facilitó un encuentro con el empresario Enrique Cerezo porque quería que éste le produjera una película sobre el grupo Cantajuego.

Tras enterarse en una cena que Huerta optaba a un contrato en el Casino de Madrid, Granados dice que le pidió que les hablara de una empresa que él quería montar con sus cuñados para la organización de bodas.

En términos generales, el también exconsejero, exsenador y exalcalde de Valdemoro negó tener ninguna influencia en este consistorio desde que dejó el cargo. "Yo no pinto nada señoría en el Ayuntamiento de Valdemoro desde el año 2003" señala a preguntas de la Fiscalía, para añadir que su relación con su sustituto José Luis Moreno Torres, era "no cero, sino negativa", ya que éste no constituía su opción para el cargo.

Preguntado en general por la práctica para adjudicar contratos públicos en la Comunidad de Madrid cuando era consejero, Granados señala que se redacta un pliego "que cuenta con los informes correspondientes", se hace un concurso público y se lleva al Consejo de Gobierno para su adjudicación. "No hay influencias, ni amistades ni nada", insistió ante el titular del Juzgado central de Instrucción número 6.

FISCALÍA CREE QUE MARJALIZA TIENE MÁS CUENTAS EN EL EXTRANJERO

La fiscal anticorrupción, Carmen García, consideró probable que el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, tuviera "muchísimas" cuentas abiertas en el extranjero, además de las que le fueron detectadas en Suiza, Singapur o Costa Rica, según hacía prever el circuito de blanqueo con el que operaba.

Con este argumento, entre otros, la fiscal pidió el pasado 31 de octubre al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, que ordenara el ingreso en prisión del amigo del exconsejero madrileño Francisco Granados, según consta en las grabaciones de las comparecencias de imputados y testigos, a las que el magistrado ha levantado el secreto.

Marjaliza, con un escueto "me acojo al derecho a no declarar", rechazó responder a las preguntas del juez y la fiscal, aunque hace un mes cambió de opinión y declaró unas trece horas ante Velasco a lo largo de tres días, comparecencia que permanece bajo secreto de sumario, al igual que el resultado de las comisiones rogatorias a los lugares en los que se sospecha tenía cuentas abiertas.

Ante su negativa a prestar declaración en el momento de su detención, la fiscal pidió acto seguido el ingreso en prisión de Marjaliza, invocando el riesgo de fuga. Ateniendo fundamentalmente a sus cuentas en el extranjero y a que "tiene tal entramado de influencias con políticos y otros cargos, que creemos (la Fiscalía) que, si queda en libertad, seguirá cometiendo esos delitos, principalmente de blanqueo, relacionados con la corrupción y contra la Hacienda Pública.

Para la fiscal, Marjaliza llegó a cometer "todos los delitos" relacionados con la corrupción tipificados en el Código Penal y comenzó a hacerlo con su amigo Granados, con el que "se concertó en una primera etapa" cuando éste era alcalde de Valdemoro y posteriormente cuando pasó a la Comunidad de Madrid. Así consiguió "un montón de adjudicaciones fraudulentas a costa de las arcas municipales y a favor de las empresas que creó".

Fruto de esa primera etapa con Granados, añadió la fiscal, Marjaliza fue consiguiendo otra red de contactos con alcaldes y concejales de otros muchos ayuntamientos con la que ha estado consiguiendo no solo contratos de obra o venta de terrenos sino concesiones de servicios.

En cuanto al blanqueo, la fiscal expuso la información facilitada por el Ministerio Fiscal de la Confederación Helvética que puso en conocimiento de Anticorrupción la apertura de varias cuentas en Suiza. Respecto al delito de falsedad documental, la fiscal incidió en la existencia de múltiples procedimientos abiertos en juzgados de Madrid por facturas falsas por trabajos que no se han realizado y con las que conseguía sacar dinero en efectivo de las sociedades que aparecen denunciadas en esos procedimientos.