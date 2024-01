El juez de Tsunami Democràtic abre una vía que dificulta la amnistía a Puigdemont

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien lleva años detrás de los incidentes ocasionados por Tsunami Democràtic, ha emitido un nuevo auto que hace peligrar la inclusión de Puigdemont en la amnistía.

El 18 de octubre de 2019 tuvo lugar una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del procés. Ahora, en su resolución, el magistrado vincula la protesta con Tsunami Democràtic y sostiene que no se puede descartar "el ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió un policía en el incidente.

Concretamente, alude a las lesiones que sufrió un agente por el impacto de un objeto contundente que le rompió el casco y expone que "al no haberse efectuado diligencia de instrucción alguna, no haber podido oír al perjudicado, ni realizar informes forenses, no se puede inferir si por el tipo de objeto arrojado, el lugar en el que se recibió el impacto, la posición del agresor o cualquier otra circunstancia periférica concurrente, podría apreciarse un ánimo de lesionar u homicida".

Por ello, sostiene que "no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos". Esa es, precisamente, una de las excepciones que contempla la ley de amnistía para los condenados con terrorismo.

El juez no tiene ninguna duda: "El resultado de esta acción fueron unas lesiones muy graves, un resultado lesivo que la instrucción debe indagar si resulta objetivamente imputable a la acción de Tsunami Democràtic y sus organizadores".

Todo esto, en la práctica, puede suponer que la amnistía no se pueda aplicar a Puigdemont. De hecho, el magistrado explica que hay una prueba especialmente incriminatoria contra él: una conversación en la que el que fuera presidente de la Generalitat parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales en esas protestas.

Además de subrayar la "gravedad de las lesiones" que sufrieron dos agentes en los incidentes ocurridos en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, el magistrado también ha rechazado el recurso de una de las investigadas en la causa contra dos agentes de Policía heridos en las protestas.