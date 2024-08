La juez rechaza el recurso del hermano de Sánchez e insiste en analizar su correo corporativo de la Diputación de Badajoz

Rechazado el recurso interpuesto por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, contra su decisión de reclamar toda su cuenta de correo corporativo en la Diputación de Badajoz. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que entiende que no está haciendo una investigación prospectiva y estima que el análisis de esos correos es una medida "absolutamente idónea" para continuar la instrucción "dada la naturaleza de la investigación". Además, en su auto considera que el "período de acceso a sus correos debe extenderse desde su creación hasta la actualidad".

A juicio de la jueza, esta diligencia apenas afecta al derecho al entorno digital puesto que sólo se reclaman las comunicaciones relativas al "desempeño de su función laboral" y relacionadas con los hechos que se investigan. Considera la juez que debe analizar los correos de Sánchez hasta la actualidad "para poder determinar con exactitud cuales son sus funciones y cómo las desempeña", una circunstancia que está en el núcleo de la investigación.

Por otra parte, ha dictado una providencia en la que reclama a la Diputación de Badajoz que le informe "a la mayor brevedad posible" de la fecha exacta en la que el investigado fue ubicado en su despacho actual y qué funciones tenían esas instalaciones con anterioridad.

Por qué se investiga al hermano de Pedro Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias contra David Sánchez por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Esas diligencias abiertas por el juzgado son fruto de una denuncia impuesta por la Organización Manos Limpias contra el hermano del presidente en el pasado mes de mayo. Actualmente, David Sánchez es responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Según denunció Manos Limpias, de los 11 aspirantes que se presentaron al cargo en 2017, el elegido fue David Sánchez al presentar "un perfil acreditado más concordante" con los requisitos de la propia convocatoria y cumplir los méritos requeridos. Además, otro motivo para su elección es que "sus contestaciones a las preguntas que se le formularon le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el puesto". Según el comunicado que Manos Limpias remitió a la prensa una vez formulada su denuncia, el cometido de David Sánchez era ser director de la Orquesta Sinfónica, sin embargo, la entidad denunciante asegura que "percibe un sueldo sin ir a trabajar".

Manos Limpias añade que "en estos siete años en que David Azagra ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la ha dirigido en más ocasiones", asegurando que solo dirigió un concierto en el año 2019. El colectivo denunciante asegura que "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación, salvo en contadas ocasiones", y que "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".

