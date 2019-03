Juan Manuel Moreno: "Quiero saber si Sánchez tiene que pedir permiso a Susana Díaz para hablar"

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, se ha preguntado este domingo quién manda en el PSOE porque "no hay día" en que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no contradiga las declaraciones del líder socialista, Pedro Sánchez.

Moreno, que preside la reunión del Grupo Parlamentario popular de Andalucía de este domingo, ha dicho que quiere saber si Sánchez "antes de hablar tiene que pedir permiso a Susana Díaz". En este sentido, ha dicho que después de que Sánchez asegurara que el PSOE nunca pactará con los populismos, Díaz señaló que "tiempo al tiempo" y ya se verá.

Juan Manuel Moreno se ha preguntado si Díaz estaría dispuesta a pactar con los radicales "para mantener el poder a cualquier precio en ayuntamientos y en la comunidad, como ya ha hecho en anteriores ocasiones", y ha precisado que los ciudadanos quieren saber "si el principal partido de la oposición va a pactar o no con los radicales".

En su opinión, es necesario saber si lo que dice Sánchez "afecta a Andalucía o sólo de Despeñaperros para arriba" y si el líder socialista "va a permitir que los socialistas andaluces le dejen en ridículo cada vez que hace algún tipo de apreciación o afirmación".

Ha asegurado que las principales preocupaciones del PSOE andaluz son sus "problemas internos" y "siempre están con la pregunta de quién manda" y "cómo funciona esta bicefalia que han montado entre Sánchez y Díaz", pero "no están preocupados de los problemas reales ni de los españoles, ni de los andaluces".

Por el contrario, ha dicho que para el PP "el principal objetivo es la crisis y el paro" y "ese es el principal adversario" y dedican todas las energías "a combatir como está combatiendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el paro y la frustración", apostando por "el futuro, el progreso y el desarrollo" para España y Andalucía.

Moreno ha asegurado que "mientras" el PSOE habla, el PP resuelve los problemas y "mientras los andaluces sufren la crisis, la parálisis y la corrupción", "los socialistas se van de fiesta" y celebran el primer año de Gobierno de Susana Díaz, que ha sido "un año en blanco, un año sin nada" y en el que "no ha habido ni una sola actividad de referencia por parte del Gobierno PSOE-IU".

En sus críticas a Díaz, Moreno ha dicho que éste ha sido "un año sin gestión, sin proyecto y sin ninguna iniciativa" y "un año de enorme propaganda , de muchas fotos, de muchos gestos", pero en el que "no ha resuelto ni uno sólo de los gravísimos problemas" que tiene Andalucía". "Susana Díaz está de fiesta pero no responde, Susana Díaz está de fiesta pero no resuelve, Susana Díaz está de fiesta pero no atiende a los problemas de Andalucía".

Según Moreno, a Díaz "sólo le preocupan los aplausos, los resultados en los medios de comunicación", porque "su única preocupación es saber qué foto le sacan al día siguiente los medios gráficos" y si ha "salido bien maquillada". "Esas son las preguntas y las preocupaciones que tiene la señora Díaz", mientras que el PP se preocupa por "1,4 millones de andaluces que todos los días se levantan con el desánimo de no encontrar empleo".

A juicio de Moreno "no hay nada que celebrar", por lo que ha exigido a Díaz "que se deje de celebraciones y se ponga a trabajar de una vez por todas", porque a día de hoy no se sabe "a qué dedica su tiempo, más allá de sus viajes".