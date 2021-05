Juan Francisco, el Guardia Civil que salvó la vida a un bebé en Ceuta: "No sabía si estaba vivo"

Sin capa ni espada, Juan Francisco se ha convertido en el héroe anónimo de la crisis migratoria de Ceuta. Su imagen rescatando y salvando la vida a un bebé de tan solo 2 meses en aguas del Tarajal ha recorrido todos los rincones del país tras 3 días en el que la avalancha de inmigrantes llegados a la ciudad autónoma ha dejado imágenes de caos y tensión pero también como en esta situación de esperanza.

Primeras palabras de Juan Francisco

Juan Francisco es Guardia Civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta y como tantos otros ante la crisis migratoria que se vive en la ciudad no se lo pensó y no dudó en el momento de tirarse al mar para salvar la vida de un bebé.: "No lo piensas, vas directo". Los padres del pequeño se ahogaban y no podían con el bebé, así que Juan Francisco fue en su ayuda. En la imagen difundida por la Guardia Civil se ve a este héroe sacando al niño del agua y apoyándolo sobre un salvavidas.

Antena 3 ha hablado con Juan Francisco que ha relatado cómo fue el momento en el que cogió al pequeño en sus brazos. "En un principio pensé que era ropa, pero cuando le vimos la cabecita fuimos directamente a por ella. Yo saqué al bebé de su espalda y mi compañera auxilió a su madre. Al cogerlo la verdad que no era capaz de saber siquiera si estaba vivo, un color muy pálido, estaba muy frío y lo que hice es aletear muy rápido hacia la costa," nos cuenta este Guardia Civil que sigue ajeno a la repercusión que han tenido sus actos. "A día de hoy no tengo ni idea de la repercusión que tiene la imagen. No he tenido tiempo de ver nada".

"Guardias civiles del GEAS y la ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a Ceuta por mar junto a sus familias" publica la Guardia Civil en su perfil de Twitter. Además, han querido catalogar de "muy grandes" a sus compañeros que están realizando este tipo de tareas en la comunidad.

La madre llevaba al niño en la espalda y cuando Juan Francisco lo rescató estaba "helado, frío". Por desgracia la imagen de este bebé no es aislada, los niños están siendo los grandes protagonistas de este caos en Ceuta. De los más de 8.000 migrantes que llegaron ayer a Ceuta de manera irregular, entorno a unos 1.500 se estiman que son menores de edad.

La imagen de unos padres desprendiéndose de su recién nacido para que entre en Ceuta a través de un hueco diminuto en la valla fronteriza mientras ellos intentan lo mismo a nado sobrecoge pensando los motivos que llevan a unos padres a hacerlo.

También ha trascendido la historia de una bebé de 3 semanas de vida que fue salvada por una voluntaria de la Cruz Roja. Estaba atrapada en montón de personas acumuladas en vallado del espigón fronterizo de Ceuta a la espera de entrar en la ciudad autónoma.