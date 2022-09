Juan Bravo contesta al Gobierno: "Más intervencionismo y más impuestos nunca sale bien"

Juan Bravo ha defendido en Espejo Público las bondades de las nuevas medidas fiscales anunciadas por Juanma Moreno que van en la misma dirección que las anunciadas previamente por Isabel Díaz Ayuso. El vicesecretario de Economía del PP ha defendido que "en el caso de Andalucía las últimas rebajas que hicimos no solamente nos permitieron ganar más recaudación sino que además nos permitió ganar más contribuyentes, que al fin y al cabo es lo que debe pretender nuestro país".

A raíz de estas últimas medidas autonómicas el ministro Escrivá criticó una presunta "competencia" entre territorios e insinuó la posibilidad de "centralizar impuestos" declaración que fue rápidamente contestada por la presidenta madrileña con una advertencia: "Voy a ser su peor pesadilla si intenta subir los impuestos en Madrid". Bravo ha reprochado al Ejecutivo que "lo que seguro no es una respuesta es más intervencionismo y más impuestos, eso nunca sale bien".

Juan Bravo rechaza además hablar de guerra entre Madrid y Andalucía, ambas comunidades gobernadas por el PP: "Esto no es una cuestión de guerra, esto tenía que ser, es un proyecto país. Lo que tendríamos que aprovechar como país es establecer una fiscalía atractiva para que cuanta más gente quiera venir aquí aprovechando el teletrabajo, que es una opción que se nos ha abierto y que nos permite captar alemanes, franceses, ingleses... pues que le demos un sistema lo más parecido a sus países para evitar que piensen en otros territorios. Esto no va de confrontar, alguno lo ven todo de confrontación yo creo que competir es bueno eso siempre nos mejora a todos, no hay que verlo como confrontación esto es para ganar como país".

Además recomienda a los de Pedro Sánchez que lo "que tendrían es que centrarse, tener una voz única".